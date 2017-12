P. Prevc si večkrat reče, kako so bili skoki pred dvema letoma preprosti

6. januarja bosta minili dve leti, kar je Peter Prevc osvojil zlatega orla, letos pa se na novoletno turnejo podaja kot 20. skakalec svetovnega pokala.

Kot drugi Slovenec po Primožu Peterki je zmagal na prestižni turneji štirih skakalnic, že v Oberstdorf je prišel s sijajno popotnico treh zaporednih zmag. Pod Senčno goro je imel res izjemno slabe razmere, a je vseeno končal na tretjem mestu, nato pa na ostalih treh postajah zmagal in suvereno v vitrino pospravil zlatega orla. Zatem se je v tisti zimi okitil še z zlato snežinko za zmago na svetovnem prvenstvu v poletih, malim kristalnim globusom v letalnem seštevku in znova kot drugi Slovenec po Peterki z velikim kristalnim globusom.

Lanska zima se je začela slabše. Na prvi tekmi v Ruki, ko bi zanesljivo zmagal, je padel in končal na tretjem mestu. Nato je padel še na prvi tekmi v Engelbergu, naslednji dan na drugi pa po dveh letih in pol ostal brez točk. Mučil se je tudi na novoletni turneji, zatem, ko se je celo za konec tedna umaknil iz svetovnega pokala, pa je skakal bolje, celo zmagal v Saporu, a za sam vrh svetovnega pokala ni bil več konkurenčen. Skupno je bil na koncu deveti.

Težave iz lanske sezone so se letos še potencirale. Nekako je aboniran okoli 15. mesta. Tudi ko je bil po prvi seriji v deseterici, je nato nazadoval. Letos je tako njegova najboljša uvrstitev 13. mesto v Nižnem Tagilu. "Pred sezono nisem vedel, kam sodim oziroma kam bom prišel. Morda sem le upal, da bom malce boljši. Lepo bi bilo, če bi že prišla deseterica. Na dveh tekmah sem bil blizu, a v drugi seriji morda nisem zdržal pritiska ali pa so drugi stopili na plin. Nič ne morem spremeniti," je povedal Peter Prevc in glede na zadnje predstave kot favorita za turnejo izpostavil vodilnega v skupnem seštevku Richarda Freitaga.

Zaradi povprečnih rezultatov - v Engelbergu je bil 16. in 14. - se na turnejo podaja brez konkretnega cilja. Pred začetkom bodo imeli skakalci dva prosta dneva, sicer pa bodo trenirali v Planici: "Bomo po turneji videli, ali mi je premor ustrezal. Je pa res, da ko si prost en teden, misliš, koliko bo prostega časa, pa so dnevi še bolj zapolnjeni kot takrat, ko si na tekmah. V Engelbergu se od prejšnje tekme ni veliko spremenilo, rezultati so bili enaki. Sicer skoki, se mi zdi, gredo na bolje, a se na rezultatih to še ne pozna. Bomo videli, kako bo na turneji. Želje po rezultatu ni, v ospredju je želja po dobrih skokih in ta je tista, ki mora biti pri meni v ospredju. Rezultat potem pride sam od sebe."

"Predvsem si želim, da nekako izboljšam skoke. To je tisto, kar je glavni cilj za letos. Rezultatsko smo do zdaj videli, kje pristanem z nekimi povprečnimi skoki. Seveda, če bom skočil bolje, bodo boljši izidi, če bom zelo slabo, me ne bo v finalu … Rezultat se bo zgodil, sicer pa je rezultat tega, kar sem trenutno sposoben na tekmi oziroma koliko so bili drugi boljši in slabši od mene," je ob tem dodal in priznal, da veliko razmišlja, kako čim prej rešiti stvar, "a se zaveda, da ne gre z danes na jutri".

Znova ponovil, da mora biti potrpežljiv

"Ko se kakšen skok vmes ponesreči, se mi zdi, da je posledica tega, da misliš, da to, kar si dvakrat naredil, že znaš in da lahko že kaj dodaš. Milijonkrat sem verjetno že rekel in se sliši že izpeto, ampak treba je biti potrpežljiv. Ko skok enkrat izboljšaš, ga je treba ponoviti oziroma si ne prehitro želeti še več in več, ampak je treba iti korak za korakom," ostaja potrpežljiv.

Čeprav se je lani znašel v krizi, se mu zdi, da je bil vseeno na višji ravni kot letos, letos je le bolj sproščen: "Lani sem šel na turnejo s 33. mestom, letos s 14. Mislim pa, da sem bil lani vseeno na višjem nivoju, a sem bil precej slabše volje, kot sem letos. Ne, da je izhodišče boljše, le letos se sekiram manj. Morda sem nekako sprijaznjen z usodo." Spomin na sanjsko zimo izpred dveh let je še živ. Peter si sicer filma od tedaj ne vrti v glavi, si pa večkrat postavi eno vprašanje: "Filma izpred dveh let podoživljam, se pa predvsem vprašam oziroma rečem, kako so bili takrat skoki preprosti. Če zdaj po dolgem času niso bili, bodo težko v kratkem, a upam in verjamem, da se vse lahko izboljša."

