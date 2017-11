Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 15 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je odigral eno najboljših tekem v sezoni. Foto: Reuters Vidite, kaj lahko naredimo. Včasih je res noro, kakšne predstave kažemo. Igramo lahko res dobro in po drugi strani res obupno. Tokrat smo srečni in zadovoljni. Goran Dragić Russel Westbrook je bil blizu trojnemu dvojčku. Foto: Reuters Miami je prekinil niz 16 zmag Bostona. Foto: Reuters Dodaj v

Padel Boston! Dragić in Miami poletela po mučenju na treningu

Slovenski kapetan že v prvem polčasu dosegel 20 točk

23. november 2017 ob 07:57

Miami - MMC RTV SLO

Goran Dragić je bil s 27 točkami prvi strelec v veliki zmagi Miamija nad najuspešnejšim moštvom Lige NBA Bostonom (104:98), ki je izgubil prvič v 17 obračunih. Uspeh je imel "zanimivo" predigro, tudi tokrat pa ni šlo brez drame.

Trener Miamija Erik Spoelstra je bil po nedeljskem porazu proti Indiani za 25 točk jezen kot ris. Napovedal je, da bo stvari prišel do dna in očitno je bil prvi korak narejen. Neznačilno za redni del sezone je svoje varovance dva dneva mučil na treningu. O intenzivnosti je zgovorna izjava Dragića, da so bili to verjetno najtežji treningi v njegovi karieri.

Gogi že v prvem polčasu do dvajsetice

Slovenskemu kapetanu se utrujenost ni prav nič poznala. Na parket je prišel svež in motiviran. Kako tudi ne, ko pa je bil nasproti eden najboljših organizatorjev igre v ligi Kyrie Irving. Dragić je ob metu 6/9 že v prvem polčasu dosegel 20 točk, Miami pa je odšel na odmor s 13 točkami naskoka.

Waitersovi odločilni trojki

Spolestra je v nasprotju s prejšnjimi tekmami Dragiću omogočal več počitka in ga tako ohranjal svežega vso tekmo. Več svobode je dal Dionu Waitersu, kar se mu je tokrat obrestovalo. Waiters je ob metu iz igre 11/24 dosegel 26 točk, vključno z osmimi v zadnjih treh minutah. Prav branilec Miamija je odločil tekmo.

Boston se je po velikem zaostanku približal Miamiju z delnim izidom 13:0 samo na točko zaostanka. Celticsi so se v tej sezoni že osemkrat vrnili po zaostanka v zadnji četrtini, tokrat pa se scenarij ni ponovil. Pri izidu 91:90 je Waiters zadel trojko, potem ko se je žoga trikrat odbila od obroča in na koncu le zdrknila skozi mrežico. Naslednjo trojko je potopil dobri dve minuti pred koncem za vodstvo s 97:90. Irving (23 točk) je odgovoril s štirimi točkami, toda zabijanje Waitersa 35 sekund pred koncem je razblinilo vse dvome o zmagovalcu.

Tako se je končal četrti najdaljši zmagoviti niz v zgodovini moštva z največ trofejami v Ligi NBA.

Spoelstra: Vrniti moramo zmagovite navade

"Očitno smo premagali zelo dobro košarkarsko ekipo, toda ne gre za to. Kar je pomembno, so naše navade, vedenje in doslednost. Pravi preizkus bo tisto, kar bomo naredili v naslednjih 48 urah. Kar se skušamo naučiti, je vrnitev zmagovitih navad," je povedal Spolestra. Trener Bostona Brad Stevens je skušal biti kratek: "Brez vprašanj. Povsem zasluženo so zmagali." Nato je v smehu dodal: "Morda so prav zato dobili to posrečeno skakljanje žoge po obroču." Pri tem je seveda mislil na prvo trojko Waitersa v končnici tekme.

Dragić, ki je 27 točkam (met 8/17) dodal pet skokov in štiri podaje, je bil zadovoljen: "Vidite, kaj lahko naredimo. Včasih je res noro, kakšne predstave kažemo. Igramo lahko res dobro in po drugi strani res obupno. Tokrat smo srečni in zadovoljni."

Westbrook prvič premagal Duranta

Česa so sposobni, so končno dokazali košarkarji Oklahome, ki so prvič po odhodu Kevina Duranta premagali Golden State. V prejšnji sezoni so štirikrat izgubili v povprečju za 20 točk, tokrat pa so slavili prepričljivo s 108:91. Junak tekme je bil Russell Westbrook, ki je vknjižil 34 točk, 10 skokov in 9 podaj. Ob tem ni pozabil zbosti Duranta. Oba sta imela bližnje srečanje v tretji četrtini, ko sta se ob ne preveč prijaznem pomenku dotaknila s čeli in bila "nagrajena" s tehnično napako. Westbrook je po tekmi trdil, da ne gre za osebno zadevo. "Tak sem vsako tekmo. Ni pomembno, ali je nasproti mene Detroit ali Kevin. Na parketu nimam prijateljev. Moja edina prijateljica je žoga," je povedal Westbrook. Tudi Durant, ki je dosegel 21 točk, ni bil jezen: "Konec koncev gre samo za igro. On je tekmovalen, jaz sem tekmovalen. To je del košarke." 22 točk je dosegel Carmelo Anthony, 20 točk in 11 skokov Paul George. Pri prvakih je bil najučinkovitejši Stephen Curry s 24 točkami.

MIAMI - BOSTON 104:98

Dragić 27 (met: 8/17), 5 skokov in 4 podaje v 31 minutah, Waiters 26; Irving 23, Tatum 18.

CHARLOTTE - WASHINGTON * 129:124 (podaljšek)

Howard 26 in 13 skokov, Walker in Lamb po 24; Wall 31, 11 podaj, Beal 22.

PHOENIX - MILWAUKEE * 107:113 (podaljšek)

Booker 23, Monroe 22 in 15 skokov; Middleton 40, Bledsoe 30.

CLEVELAND - BROOKLYN 119:109

James 33, Love (10 skokov) in Wade po 18; Hollius Jefferson 20, Harris 18.

PHILADELPHIA - PORTLAND 101:81

Embiid 28 in 12 skokov, Simmons 16; Lillard 30, Nurkić 14 in 11 skokov.

ATLANTA - LA CLIPPERS 103:116

Belinelli 20, Schröder 19; Griffin 26, 10 skokov in 10 podaj, Johnson 24.

NEW YORK - TORONTO 108:100

Hardaway 38, Porzingis 22 in 12 skokov; Lowry 25 in 10 skokov, DeRozan 18.

HOUSTON - DENVER 125:95

Ariza 25, Paul 23 in 12 podaj, Harden 21; Barton 20, Jokić 17.

MEMPHIS - DALLAS 94:95

Evans 18, Gasol 14 in 10 skokov; Barnes 22, Smith 17, Nowitzki 13.

MINNESOTA - ORLANDO 124:118

Butler 26, Gibson 24, Teague 22 in 11 podaj; Gordon 26, Ross 22.

NEW ORLEANS - SAN ANTONIO 107:90

Davis 29 in 11 skokov, Cousins 24 in 15 skokov; Gay 19, Aldridge 16.

OKLAHOMA CITY - GOLDEN STATE 108:91

Westbrook 34, 10 skokov, 9 podaj, Anthony 22, George 20 in 11 skokov; Curry 24, Durant 21, Casspi 11.

UTAH - CHICAGO 110:80

Favors 23, Hood 19; Lopez 15, Portis 14

SACRAMENTO - LA LAKERS 113:102

Cauley Stein 26, Randolph 22, Bogdanović 14; Caldwell Pope 20, Kuzma 17.

Tekme 24. novembra:

BROOKLYN - PORTLAND

ATLANTA - NEW YORK

BOSTON - ORLANDO

CLEVELAND - CHARLOTTE

INDIANA - TORONTO

MINNESOTA - MIAMI

OKLAHOMA CITY - DETROIT

DENVER - MEMPHIS

PHOENIX - NEW ORLEANS

GOLDEN STATE - CHICAGO

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 19 16 3 84,2 DETROIT PISTONS 17 11 6 64,7 TORONTO RAPTORS 17 11 6 64,7 CLEVELAND CAVALIERS 18 11 7 61,1 NEW YORK KNICKS 17 10 7 58,8 PHILADELPHIA 76ERS 17 10 7 58,8 WASHINGTON WIZARDS 18 10 8 55,6 INDIANA PACERS 18 10 8 55,6 -------------------------------------- MILWAUKEE BUCKS 17 9 8 52,9 CHARLOTTE HORNETS 17 8 9 47,1 MIAMI HEAT 17 8 9 47,1 ORLANDO MAGIC 18 8 10 44,4 BROOKLYN NETS 17 6 11 35,3 CHICAGO BULLS 16 3 13 18,8 ATLANTA HAWKS 18 3 15 16,7 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 18 14 4 77,8 GOLDEN STATE WARRIORS 18 13 5 72,2 MINNESOTA TIMBERWOLVES 18 11 7 61,1 SAN ANTONIO SPURS 18 11 7 61,1 PORTLAND TRAILBLAZERS 18 10 8 55,6 DENVER NUGGETS 18 10 8 55,6 NEW ORLEANS PELICANS 18 10 8 55,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 17 8 9 47,1 -------------------------------------- UTAH JAZZ 19 8 11 42,1 LOS ANGELES LAKERS 19 8 11 42,1 MEMPHIS GRIZZLIES 17 7 10 41,2 PHOENIX SUNS 19 7 12 36,8 LOS ANGELES CLIPPERS 17 6 11 35,3 SACRAMENTO KINGS 18 5 13 27,8 DALLAS MAVERICKS 19 4 15 21,1

R. K.