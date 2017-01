Padli so ravno najbolj izkušeni

Kdo bi si mislil, da bo po lahki in prepričljivi zmagi nad Makedonijo čez noč nekako zbledela podoba slovenske rokometne izbrane vrste na igrišču.

Selektor Veselin Vujović je, zavedajoč se tudi relativno kratkega časa za pripravo in regeneracijo do Tunizijcev, začel tekmo z dodobra premešano postavo. A fantje, ki bremena niso nosili doslej, so polčas proti Tunizijcem celo dobili. V nadaljevanju tekme pa so padli prav najbolj izkušeni.



Koliko truda in energije, tudi živcev je šlo v tej na videz lahki tekmi, da so s točko začutili, kakšnega okusa bi bila zmaga? Na neverjeten način - s cepelinom, ki sta ga uprizorila klubska kolega Miha Zarabec in Blaž Janc.

Selektor je govoril o ruleti in o tem, da ga skrbi prav ta padec najboljših in da mu je žal, ker je Slovenija v islandskih in makedonskih očeh izgubljala športni ugled in tamkajšnje navijače spravljala ob živce.

Ali je s tem, ko je skušal prebuditi nekatere igralce, uspaval tudi druge, bo pokazala tekma s Španijo. Ni čas za hude kritike, s tem se strinjamo, je pa še vedno čas za opozorila, kajti v nadaljevanju turnirja bo le ena tekma odločala o odmevnosti dosežka.



Eksperimente, manjše in večje, si v skupinskem delu kot luksuz običajno privoščijo največji. Ali Slovenija že spada mednje? Še ne.

Uroš Volk, Val 202