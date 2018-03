Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Krista Pärmäkoski je bila takole najmočnejša v ciljnem šprintu. Foto: EPA Sorodne novice Anamarija Lampič tekmo v Falunu končala v polfinalu Dodaj v

Pärmäkoskijeva v ciljnem šprintu strla Bjoergenovo

Anamarija Lampič edina Slovenka v točkah

17. marec 2018 ob 14:45,

zadnji poseg: 17. marec 2018 ob 16:15

Falun - MMC RTV SLO

V Falunu je na predzadnji tekmi svetovnega pokala slavila Finka Krista Pärmäkoski. Na 10 km klasično je Anamarija Lampič zasedla 24. mesto.

V cilj je glavna slovenska adutinja prišla v večji skupini tekmovalk z zaostankom slabih 50 sekund. Nastopili sta tudi Alenka Čebašek in Vesna Fabjan, ki pa sta ostali daleč za dobitnicami točk. Čebaškova je bila z dvema minutama in 40 sekundami zaostanka 59., Fabjanova pa je zaostala slabe tri minute in pol ter zasedla 66. mesto.

V izjemnem zaključku preizkušnje je v zadnjih 200 metrih Pärmäkoskijeva prehitela Norvežanko Marti Bjoergen, tretja pa je bila Ingvil Flugstad Oestberg.

V moški konkurenci je na 15 kilometrov zmagal Rus Aleksander Bolšunov. Drugi je bil Šved Calle Halfvarsson (+1,3), tretji pa Italijan Francesco De Fabiani (3,1). Edini Slovenec Miha Šimenc je bil 88. z zaostankom 6:01,5 minute.

Najboljši tekač te sezone, Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, je bil 22., (+13,6).

V nedeljo sledi še finalna preizkušnja sezone na 10 km v prostem koraku za dekleta in 15 km za moške.

10 km klasično (Ž): 1. K. PÄRMÄKOSKI FIN 26:00,5 2. M. BJOERGEN NOR +0,2 3. I. F. OESTBERG NOR 5,1 4. E. ANDERSSON ŠVE 14,5 5. M. IŠIDA JAP 14,8 24. A. LAMPIČ SLO 48,9 59. A. ČEBAŠEK SLO 2:40,7 66. V. FABJAN SLO 3:27,1 15 km klasično (M): 1. A. BOLŠUNOV RUS 36:59,8 2. C. HALFVARSSON ŠVE +1,3 3. F. DE FABIANI ITA 3,1 4. A. POLTORANIN KAZ 3,7 5. A. ČERVOTKIN RUS 5,2 88. M. ŠIMENC SLO 6:01,5 SKUPNI VRSTNI RED Ženske: 1. H. WENG NOR 1.439 2. I. F. OESTBERG NOR 1.332 3. J. DIGGINS ZDA 1.226 4. K. PÄRMÄKOSKI FIN 1.114 5. T. STADLOBER AVT 836 31. A. LAMPIČ SLO 206 42. K. VIŠNAR SLO 129 58. V. FABJAN SLO 72 62. A. ČEBAŠEK SLO 60 90. N. RAZINGER SLO 11 Moški: 1. J.-H. KLAEBO NOR 1.388 2. M.-J. SUNDBY NOR 1.116 3. D. COLOGNA ŠVI 1.114 4. A. HARVEY KAN 958 5. A. BOLŠUNOV RUS 888 125. J. LAMPIČ SLO 12 133. M. ŠIMENC SLO 8

T. J.