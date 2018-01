Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Artemi Panarin je v četrti minuti podaljška odločil srečanje v Torontu. Foto: Reuters Tovrstne zmage poskrbijo za odlično vzdušje, pozitivno energijo in veliko sreče v slačilnici. Sergej Bobrovsky, vratar Columbusa Sergej Bobrovsky je ubranil 35 od 37 strelov. Foto: Reuters Dodaj v

Panarin junak ob preobratu Columbusa v Torontu

Toronto povedel z 2:0, a vseeno izgubil

9. januar 2018 ob 08:19

Toronto - MMC RTV SLO

Hokejisti Columbusa so dobili edino tekmo Lige NHL v noči s ponedeljka na torek. V Torontu so gostitelje premagali v podaljšku (2:3).

Columbus se je v Air Canada Centru v drugi tretjini znašel v zaostanku z 2:0. Najprej je v 32. minuti vratarja Sergeja Bobrovskega premagal James van Riemsdyk, ki je s palico preusmeril strel Romana Polaka, William Nylander je slabih pet minut pozneje vodstvo gostiteljev podvojil v igri z igralcem več.

Toda gostje so se v zadnji tretjini na krilih Nicka Foligna in Pierre-Luca Duboisa vrnili. Foligno je strel iz zapestja Jordana Schröderja odbil v zrak in za hrbet nemočnega vratarja Frederika Andersena, slabe tri minute pred koncem rednega dela srečanja je izid izenačil Dubois, ki je iz zapestja po podaji Setha Jonesa rutinirano zadel za 2:2.

V podaljšku so bili Blue Jacketsi za odtenek boljši, tekmo pa je v četrti minuti odločil Artemi Panarin. 26-letni ruski napadalec, ki je prejšnji dve sezoni branil barve Chicaga, je zatresel prazno mrežo ob drugi vratnici po podaji Zacha Werenskega.

"Tovrstne zmage poskrbijo za odlično vzdušje, pozitivno energijo in veliko sreče v slačilnici," je po tekmi dejal vratar Columbusa Bobrovsky, ki je zbral 35 obramb.

Liga NHL, tekma 8. januarja:

TORONTO - COLUMBUS *2:3

* - v podaljšku

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 42 30 9 3 63 WASHINGTON CAPITALS 42 26 13 3 55 BOSTON BRUINS 40 23 10 7 53 TORONTO MAPLE LEAFS 44 25 16 3 53 COLUMBUS BLUE JACKETS 44 25 16 3 53 NEW JERSEY DEVILS 41 22 11 8 52 NEW YORK RANGERS 42 22 15 5 49 PITTSBURGH PENGUINS 44 22 19 3 47 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 41 19 14 8 46 PHILADELPHIA FLYERS 42 19 15 8 46 NEW YORK ISLANDERS 43 21 18 4 46 DETROIT RED WINGS 41 17 17 7 41 FLORIDA PANTHERS 41 17 18 6 40 MONTREAL CANADIENS 42 18 20 4 40 OTTAWA SENATORS 40 14 17 9 37 BUFFALO SABRES 42 10 23 9 29

Zahodna konferenca:

VEGAS GOLDEN KNIGHTS 41 29 10 2 60 WINNIPEG JETS 43 25 11 7 57 ST. LOUIS BLUES 45 26 16 3 55 NASHVILLE PREDATORS 41 24 11 6 54 LOS ANGELES KINGS 42 24 13 5 53 DALLAS STARS 43 24 16 3 51 SAN JOSE SHARKS 40 21 13 6 48 COLORADO AVALANCHE 41 22 16 3 47 ------------------------------------- MINNESOTA WILD 42 22 17 3 47 ANAHEIM DUCKS 43 19 15 9 47 CHICAGO BLACKHAWKS 41 20 15 6 46 CALGARY FLAMES 41 21 16 4 46 EDMONTON OILERS 43 18 22 3 39 VANCOUVER CANUCKS 42 16 20 6 38 ARIZONA COYOTES 43 10 27 6 26

Tekme 9. januarja:

BUFFALO - WINNIPEG

WASHINGTON - VANCOUVER

OTTAWA - CHICAGO

TAMPA BAY - CAROLINA

ST. LOUIS - FLORIDA

NASHVILLE - EDMONTON

MINNESOTA - CALGARY

Mitja Lisjak