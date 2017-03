Pance junak v Salzburgu - KAC do preobrata v seriji

Šesta tekma bo v nedeljo v sejemski dvorani

24. marec 2017 ob 23:28

Salzburg - MMC RTV SLO

Žiga Pance je v 67. minuti odločil peto polfinalno tekmo Lige Ebel med Salzburgom in KAC-em (3:4). Celovčani si lahko v nedeljo zagotovijo finale proti Dunajčanom.

Rdeči biki so z dvema zanesljivima zmagama s 4:1 povedli z 2:0 v zmagah in prav nič ni kazalo na preobrat v seriji. Izbranci Mika Pellegrimsa so se dvignili kot feniks in pepela in nanizali kar tri zmage zapored.

Pred 3.400 gledalci v ledeni dvorani v Salzburgu so povedli v 12. minuti, ko je zadel Marco Brucker po podaji Mitje Robarja. Ryan Duncan je v 36. minut izenačil, vendar so v predzadnji minuti druge tretjine znova povedli Celovčani, zadel je Steven Strong.

V zadnji tretjini so Salzburžani močno pritisnili. V 53. minuti je moral na kazensko klop Thomas Hundertpfund in prednost igralca več je unovčil Bill Thomas z leve strani. V 58. minuti je strel Panceta vratar Bernhard Starkbaum še uspel odbiti, a je Jamie Lundmark pospravil plošček v mrežo. Starkbaum je v zadnji minuti zapustil vrata, s šestimi igralci pa je Duncan izenačil 18 sekund pred koncem rednega dela.

Pance izsilil kazen in odločil tekmo

V podaljšku je v šestih minutah in 43 sekundah igra odločil Pance po izjemni podaji Thomasa Kocha. Celovčani so odlično odigrali "power play", saj je bil izključen Alexander Pallestrang zaradi nepravilnega zadrževanja Panceta.

Polfinale, peta tekma:

SALBURG - KAC CELOVEC 2:3

3:4 (0:1, 1:1, 2:1)

3.400; Duncan 36., 60., Thomas 55.; Brucker 12., Strong 39., Lundmark 58., Pance 66.

Že odigrano:

Bolzano - DUNAJ 0:4

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage.

Finale se začenja 31. marca na Dunaju.

A. G.