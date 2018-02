Pance: Kopitarja bi pogrešala vsaka reprezentanca na olimpijskem turnirju

Želi se preizkusiti še v kakšni močnejši ligi

7. februar 2018 ob 07:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Žiga Pance je maja lani zaradi počene mečnice izpustil svetovno prvenstvo elitne divizije v Parizu. Na olimpijskem turnirju bo zaigral drugič in seveda si želi nov preboj do četrtfinala.

Risi se bodo v skupini B pomerili z Američani, Rusi in Slovaki. Pance se dobro zaveda moči tekmecev, še posebej Rusi imajo sijajno zasedbo, ki jo bo v Pjongčangu težko zaustaviti.

28-letni napadalec je do leta 2013 igral za Olimpijo, v Tivoliju ima še vedno veliko prijateljev in podrobno spremlja novo zgodbo. V Ligi Ebel se je izkazal že nekajkrat. Leta 2014 je Bolzanu zagotovil presenetljiv naslov z odločilnim zadetkom v Salzburgu, nato je igral še za Beljak in KAC, letos pa se z Dornbirnom bori za končnico.

Buldogi so trenutno v vodstvu v kvalifikacijski skupini, vendar pa se bo Liga Ebel nadaljevala tudi med olimpijskimi igrami in soigralci bodo zelo pogrešali Panceta.



Kakšna so pričakovanja v Pjongčangu? Je motiv še večji kot na svetovnih prvenstvih, ki so vsako leto?

Na olimpijske igre gremo s ciljem, da ponovimo dosežek iz Sočija. Prikazati bo treba najboljšo igro. Seveda je razlika med svetovnimi prvenstvi in olimpijskimi igrami. To je dogodek, ki se zgodi na vsake štiri leta. Uvrsti se le 12 reprezentanc in mi smo ena izmed teh. To je velika čast.

Prvič po Lillehammerju leta 1994 na igrah ne bo zvezdnikov iz Lige NHL. Je to prednost za vas?

Anžeta Kopitarja bi pogrešala vsaka reprezentanca na olimpijskem turnirju. Pri nas bo manjkal le en nosilec igre, pri tekmecih pa bodo manjkali številni najboljši. Vsi imajo večji izbor igralcev in lahko sestavijo zelo kakovostne zasedbe.

Kako ocenjujete reprezentance v skupini B?

Pogledal sem postave naših tekmecev na olimpijskih igrah. Moji soigralci poznajo Kanadčane in Američane. Morda ne igrajo v Ligi NHL, so pa vseeno vrhunski igralci.

Rusija ima izjemno močno ekipo. Verjetno je favorit olimpijskega turnirja.

Rusi lahko sestavijo nekaj odličnih reprezentanc, Liga KHL je zares močna in vsi njihovi hokejisti prihajajo iz te lige. Za nas seveda ne bo lahkih tekem.

Sistem tekmovanja omogoča tudi popravni izpit. Ključna je četrta tekma oz. repasaž za četrtfinale.

Sistem je res drugačen od svetovnega prvenstva, saj po skupinskem delu nihče ne izpade. Ne zanašamo se na popravni izpit, že v skupini želimo zmagati na kakšni tekmi in si s tem omogočiti ugodnejšega tekmeca.

Dornbirn se bori za končnico Lige Ebel. Vodstvo kluba verjetno ni bilo navdušeno, ker vas ne bo na ključnih tekmah sezone.

Liga Ebel se letos ne prekinja. Nekaj nejasnosti je bilo, a smo se vse dogovorili.

Kako spremljate domačo klubsko sceno? Kariero ste uspešno začeli pri Olimpiji, ki je začela novo zgodbo.

Poznam večino igralcev, ki trenutno igrajo za Olimpijo in smo redno v stikih. Zelo dobra stvar je, da se krivulja v Ljubljani počasi obrača navzgor. Vem, da so postavljeni zdravi temelji.

Ste si ogledali kakšen derbi med Olimpijo in Jesenicami v Alpski ligi? Železarji so jih dobili kar pet in so veliki favoriti tudi za naslov državnega prvaka.

Ogledal sem si nekaj derbijev v televizijskem prenosu. Jeseničani so bili boljši, vendar je ob koncu sezone na teh derbijih mogočih veliko stvari.

Kakšni so vaši cilji v naslednjih sezonah? Si želite ostati v Ligi Ebel?

Če se ponudi priložnost, bi si želel igrati v še boljši ligi. Vsako leto sem napredoval, igral v boljši ekipi. Vse do letošnje sezone, ko sem bil poškodovan.

A. G.