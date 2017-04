Pance: V napadu s Tičarjem in Jegličem ni težko igrati

Tudi v naslednji sezoni želi igrati v Celovcu

18. april 2017 ob 10:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Žiga Pance je blestel v končnici Lige Ebel, kjer se je s KAC-em prebil v finale. V soboto je zadel tudi za slovensko reprezentanco proti Kazahstanu. Na svetovnem prvenstvu elitne divizije bo eden nosilcev igre.

Risi so v soboto odigrali zadnjo tekmo na domačem ledu, v Tivoliju so izgubili proti Kazahstanu po izvajanju kazenskih strelov z 1:2. Pance je dosegel edini zadetek v 37. minuti ob prednosti igralca več.

Slovenija bo SP začela 6. maja proti Švici, do takrat pa bo imela še štiri pripravljalne tekme. V torek bo gostovala v Budimpešti, v nedeljo pa še v južnotirolskem Neumarktu, kjer bo njena tekmica Italija. Pred SP-jem v Parizu gredo risi še na krajšo turnejo v St. Peterburg, kjer bodo igrali še s selekcijo Rusije in z Norveško.



V soboto ste dosegli edini zadetek za Slovenijo proti Kazahstavu. Ste zadovoljni z igro?

Žal smo izgubili s Kazahstanom, vendar smo vseeno prikazali zelo dobro igro. Vedno igramo kot ekipa, manjkajo pa še določene malenkosti. Predvsem igra z igralcem več in tudi z igralcem manj še nista pravi, treba bo narediti analize. Imamo še dovolj časa in določene stvari bo še treba izpiliti.

Svetovno prvenstvo divizije I se začenja kmalu, zato so že na vrhuncu priprav. Za nas je bil to pokazatelj pripravljenosti v tem trenutku. Treba se bo pripraviti na še močnejše tekmece.

Težav s tekmovalnim ritmom nimate, saj ste igrali v finalu Lige Ebel.

Precej lažje je, če imaš zadnjo tekmo teden dni nazaj. Nekateri fantje nimajo tekem že od konca februarja. Vsi imamo še vedno rezerve. Po finalu Lige Ebel sem si vzel nekaj dni odmora. Lepo je bilo znova videti stare prijatelje.

Kako je bilo igrati v prvem napadu z Žigo Jegličem in Rokom Tičarjem?

Super. Vsak točno ve za svoje naloge. Ni težko igrati v takem napadu.

V Celovcu ste odigrali izjemno sezono, KAC se je prebil v finale Lige Ebel. Je bila to vaša najboljša sezona?

Težko bi jo ocenil za najboljšo v karieri. V rednem delu ni šlo po načrtih, imel sem precej vzponov in padcev. V končnici sem se izboljšal, zbral sem se za ključne tekme. Dunaj je bil premočan v finalni seriji in zasluženo je osvojil naslov.

Prav posebna je bila polfinalna serija proti Salzburgu, ko ste po zaostanku z 0:2 v zmagah nanizali kar štiri zmage zapored in izločili branilce naslove. Ste verjeli v tak preobrat po uvodnih dveh gladkih porazih z 1:4?

Zavedali smo se napak na prvih dveh tekmah. Hitro je bilo jasno, da se lahko kosamo z njimi. Izgubili smo precej energije, da smo serijo obrnili v našo korist in morda nam je v finalu zmanjkalo energije. Vsekakor smo v seriji s Salzburgom ponovili igre z rednega dela sezone, ko smo decembra nanizali enajst zmag zapored, odlično smo igrali tudi v drugem delu.

Igrali ste v Bolzanu, Beljaku in Celovcu. Kako bi primerjeli te tri klube?

KAC ima bogato tradicijo. Ni zastonj najtrofejnejši avstrijski klub. Organizacija je vrhunska. Tudi v Bolzanu in Beljaku je bilo zelo lepo, vse je bilo urejeno. Morda je bila kakšna težava z opremo v Bolzanu. Pri Italijanih določene stvari trajajo malce dlje. Slabih stvari o nobenem klubu ne bi našel.

Kariero ste začeli pri Olimpiji. Zablesteli ste septembra 2008 na derbiju proti Jeseničanom s hat-trickom za zmago s 5:2. To so bili popolnoma drugi časi v Tivoliju. Olimpija je zdaj dosegla dno. Ste si mislili, da lahko pade tako nizko?

Žal mi je vseh fantov, ki garajo za ta klub in za to niso plačani. Težko se je zbrati v takem položaju. Do konca aprila bo znano, če bo klub še igral v Ligi Ebel. Morda je najbolje začeti znova in se nato z novo organizacijo kluba vrniti v Ligo Ebel.

Brat Eric je postal državni prvak z Jesenicami. V Alpski ligi je bil najkoristnejši igralec sezone. Se velikokrat pogovarjata?

Vsak teden se slišiva. Zelo je vesel, da je imel odlično sezono z Jesenicami. Zaslužili so si naslov državnega prvaka. Res škoda, da je malo zmanjkalo proti Asiagu v polfinalu Alspke lige. Na Jesenicah so šli ligo nižje, postavili zdrave temelje in zdaj je viden izid tega. Organizacija kluba je prava in se le še vzpenja naprej.

Ste si mislili, da se bo Eric tako hitro povzpel nazaj na tako visok nivo, saj je vmes končal kariero?

To je bila zelo težka pot. Ni enostavno začeti na novo. Nisem izgubil upanja, da bi se lahko vrnil. Hitro ti nekaj manjka v življenju, saj si prej dve desetletji vsak dan igral hokej. Zdaj bo šel za korakom naprej.

Kakšna je vaša prihodnost? Boste ostali v Celovcu, kjer zdaj ne bo več trener Mike Pellegrims?

Hočem ostati v Celovcu. Potekajo pogovori z vodstvom kluba. Morda pride tudi kakšna druga ponudba. Do začetka priprav na novo sezono je še nekaj časa.

Aleš Golob