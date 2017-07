Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Christian Panucci je prvič v karieri postal selektor. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Panucci dobil nalogo, da Albanijo popelje EP 2020

Albanci v skupini G trenutno tretji

19. julij 2017 ob 15:18

Tirana - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji italijanski reprezentant Christian Panucci je novi selektor albanskih nogometašev. Na klopi je zamenjal rojaka Giannija De Blasija, ki je odstopil sredi junija.

Glavna naloga 44-letnega Italijana je, da Albanijo pripelje na evropsko prvenstvo 2020, je na predstavitvi novega selektorja povedal predsednik albanske nogometne zveze Armand Duka. Panucci je nazadnje deloval v italijanskem drugoligašu Ternana Calcio, pred tem pa je bil tudi pomočnik Fabia Capella v ruski izbrani vrsti. Za italijansko izbrano vrsto je odigral 56 tekem, igral pa je za Genoo, Milan, Real Madrid, Inter, Chelsea, Monaco, Romo in Parmo.

V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 je Albanija trenutno na tretjem mestu skupine G, kjer s po 16 točkami vodita Španija in Italija, Albanci pa zaostajajo za sedem točk in imajo le še teoretične možnosti za pot v Rusijo. Do zdaj največji uspeh je reprezentanca vknjižila z uvrstitvijo na EP 2016 v Franciji.

