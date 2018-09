Paradoks: Brez Kampla Slovenija z več upanja na uspeh pri Cipru

Slovencem grozi 4. boben žreba za kvalifikacije Eura 2020

8. september 2018 ob 06:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nedeljsko gostovanje na Cipru iz različnih razlogov postavlja Slovenijo v položaj, da je prva zmaga v Ligi narodov nujna. Že remi, kaj šele poraz, bi močno povečal pritisk nad selektorjem Tomažem Kavčičem in otežil pot do Eura 2020.

Liga narodov ni samo bolj tekmovalni nadomestek prijateljskih tekem ali rezervna možnost za uvrstitev na evropsko prvenstvo, temveč zaradi Uefinega nezaupanja v Fifino lestvico, tudi temelj za določitev bobnov za žreb kvalifikacijskih skupin za Euro 2020. Ker je Slovenija končala v ligi C, je obsojena ali na 3. ali 4. kakovostni boben, kar pa je pomembna razlika glede konkurence za prvi dve mesti, ki neposredno peljeta na 16. evropsko prvenstvo v nogometu.

Zaradi žreba vsaj med 6 najboljšimi v celotni ligi C

Ko se bo 2. decembra v Dublinu delila (ne)sreča na žrebu za EP čez dve leti, bodo 55 evropskih reprezentanc razdelili v 10 kvalifikacijskih skupin, v pet s po 5 reprezentancami in v pet s po 6. Da se Slovenija prebije v 3. boben, mora biti med 6 najboljšimi moštvi celotne lige C v Ligi narodov, pri čemer je v 4 skupinah tretjega razreda 15 reprezentanc. Kar pomeni: ali Slovenci osvojijo skupino 3 ali pa so med dvema najboljšima drugouvrščenima državama lige C.

Po uvodnem domačem porazu in sočasni zmagi Norveške nad Ciprom je prvo mesto oddaljeno 3 točke, kar pomeni, da so zmage v gosteh za Kavčičeve varovance nujno potrebne. Že samo točka v Nikoziji bi najbrž še dodatno oddaljila Slovenijo od prvih dveh mest, ki sta potrebni za preboj v 3. boben za kvalifikacijske boje v letu 2019. V primeru štarta iz 4. bobna, bo treba prehiteti vsaj dve višje rangirani reprezentanci, drugače ne bo nič od uresničitve selektorjevega in NZS-jevega cilja – igranja na naslednjem velikem nogometnem turnirju.

S Kamplom brez zmage že 3 leta, brez njega 7-4-3

Na Cipru bo Slovenija zaigrala brez treh najuglednejših in cenjenih reprezentantov. Vratarja Jana Oblaka in napadalnega vezista Josipa Iličića ni bilo že proti Bolgariji, v četrtek pa se je poškodoval še motor moštva in najprizadevnejši ter po mnenju večine najboljši posameznik v bledi slovenski izbrani vrsti – Kevin Kampl. A glede na izidi zadnjih treh let, kakšen izkupiček ima Slovenija s Kamplom ali brez njega, je res neobičajno, da se s tem Sloveniji celo izboljšujejo možnosti. KK namreč na zadnjih devetih reprezentančnih tekmah ni okusil slasti zmage (3 remiji in 6 porazov!), medtem ko je Slovenija na preostalih 14 tekmah, ki jih je nemški Slovenec iz različnih vzrokov izpustil, iztržila 7 zmag, 4 remije in 3 poraze.

Res sta Kampl in njegovo igranje za Slovenijo v bizarni korelaciji:

- s KK na zelenici je #srcebije nazadnje zmagal pred 3 leti: doma Estonija 1:0.

- od takrat s KK v igri izkupiček Slovenije 0-3-6!

- v zadnjih 3 letih je izpustil 14 tekem, na katerih je bil izkupiček 7-4-3 ;-) — Toni Gruden (@duledoz) September 7, 2018

Ciper boljši zgolj enkrat na osmih dvobojih

Z dvema jesenskima dvobojema bo Ciper postal nasprotnik, s katerim se je Slovenija največkrat pomerila v svoji nogometni zgodovini – desetkrat. Na dozdajšnjih osmih soočenjih so Slovenci veliko boljši, saj so 5-krat zmagali, 2-krat je bilo neodločeno, Ciprčani pa so slavili zgolj enkrat, pa še to pred 20 leti na prijateljski tekmi v Limassolu (1:0). Skupna razlika znaša 15:6 v korist Slovencev.

Na 4 kvalifikacijskih obračunih je Slovenija 3-krat zmagala, jeseni 1999 je bilo neodločeno (2:2), zato pa je bilo nazadnje pred skoraj točno petimi leti v Nikoziji 0:2 za goste po zaslugi Milivoja Novakovića in Iličića.

Sedem porazov med nizom osmih tekem brez uspeha

Ciper sicer doživlja še hujšo krizo kot Slovenija. Nazadnje so zmagali 31. avgusta lani doma proti Bosni in Hercegovini (3:2), od takrat pa so nanizali 8 tekem brez uspeha, pri čemer so kar 7-krat izgubili s skupno razliko v golih 3:16.

Četudi velja vzhodnosredozemski otok za prijetno gostovanje zaradi podaljšanega poletja, pa je nogometno postal manj gostoljuben. Ciper je v zadnjih dveh letih na 7 tekmah iztržil 3 zmage, 2 remija in doživel 2 poraza. V kvalifikacijah za SP 2018 je bila Belgija suverena s 3:0, Grčija pa je dobila prijateljsko obisk (2:1).

Zatresejo le na vsaki tretji tekmi

Dobro leto Ciprčane vodi Izraelec Ran Ben Šimon, v izbrani vrsti samo peterica igra v tujini, med njimi sta tudi najbolj cenjena igralca, oba 25-letnika. Prvi je steber obrambe Konstantinos Laifis (Standard Liege), drugi pa je napadalec Pieros Sotiriou (FC Köbenhavn), ki je dosegel 4 od 8 golov Cipra v zadnjem letu in pol. Ciprska izbrana vrsta sicer v letu 2018 na treh tekmah še ni zatresla mreže, na zadnjih 12 je kar 8-krat ostala brez zadetka. V Oslu si je tudi ciprski vratar Urko Pardo privoščil napako in poceni prejel gol iz prostega strela, najbolj se je izkazal branilec Ioannis Kousoulos, ki je med drugim s posredovanjem preprečil še višji poraz.

Če bi trend obveljal ... a kaj ko je že Bolgarija proti Sloveniji prekinila svojo negativno gostujočo bilanco in je po marcu 2016 dosegla prvi uspeh zunaj domovine.

Toni Gruden