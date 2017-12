Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 13 glasov Ocenite to novico! Dominik Paris je slavil devetič v karieri. Foto: Reuters Bila je težka, prava smukaška tekma. Moram ostati miren in zbran, zato ker imamo težave, predvsem tam, ko smuči postavimo na drsno oblogo. Nismo konkurenčni in potem se poskušamo reševati. To še vedno ni nič, je nekaj malega, malo bližje kot na prejšnjih tekmah v Val Gardeni. Na tem področju, ki se tiče materiala moramo reagirati in fantom omogočiti dober trening, da bo januar tak kot si ga želimo. Debelak danes ni imel možnosti, še enkrat je presmučal progo, s čimer smo usmerjeni v jutrišnjo kombinacijo. Tudi cilj za Kosija je bil da še enkrat presmuča progo. Mislim, da je s to poškodbo in bolečino zelo solidno odsmučal, tu se da graditi za jutri. Martin in Boštjan pa sta podobno skupaj s podobnimi težavami na teh delih, to je drugi sektor in ciljni del, kjer se praktično pelješ naravnost in so smuči na drsni oblogi. Na temu področju moramo nekaj narediti, približno vem v katero smer bi šel, ni pa še vse razdelano. Peter Pen, glavni trener Najboljši trije na smuku v Bormiu. Foto: Reuters VIDEO Paris najhitreje drvel po... Sorodne novice Sneg ogroža smukaški spektakel v Bormiu Fill najhitrejši na prvem treningu na znamenitem Stelviu, Kline na 33. mestu Dodaj v

Paris preprečil novo zmagoslavje Svindala

Od Slovencev do točk le Boštjan Kline

28. december 2017 ob 10:48,

zadnji poseg: 28. december 2017 ob 16:07

Bormio - MMC RTV SLO

Dominik Paris je z zmago na enem izmed najtežjih smukov svetovnega pokala v Bormiu razveselil domače navijače in ponovil uspeh na progi Stelvio izpred petih let.

28-letni Italijan je v bitki centimetrov za štiri stotinke ugnal zmagovalca prejšnjih dveh smukov Norvežana Aksla Lunda Svindala in za 17 stotink njegovega rojaka Kjetila Jansurda.

Paris in Svindal sta bila na celotni progi v razmiku največ devetih stotink. Na zadnjem vmesnem času je bil Paris šest stotink za Norvežanom, vendar je v zaključku kljub manjši napaki prišel pred najboljšega smukača dosedanjega dela sezone.

Tik pod zmagovalnim odrom je ostal Beat Feuz (+0,31). Najboljši Avstrijec je bil Hannes Reichelt na 5. mestu (+0,39).

Paris je slavil devetič v svetovnem pokalu, osmič v smuku. Prvo zmago je dosegel prav na Stelviu konec leta 2012.

Od Slovencev do točk le Kline

Slovenska smukaška ekipa je znova nastopila pod pričakovanji. Boštjan Kline je štartal takoj za Parisom, a na progi, ki zaradi novozapadlega snega in višjih temperatur ni bila tako ledena kot v prejšnjih letih, ni bil konkurenčen najboljšim. Že na polovici proge si je nabral več kot sekundo zaostanka in ciljno črto prečkal 2,42 sekunde za Italijanom. Martin Čater je tekmo končal tri mesta za njim, Klemen Kosi je bil 50., Tilen Debelak pa 61.

Pen: Nismo konkurenčni

"Bila je težka, prava smukaška tekma. Moram ostati miren in zbran, zato ker imamo težave, predvsem tam, ko smuči postavimo na drsno oblogo. Nismo konkurenčni in potem se poskušamo reševati. To še vedno ni nič, je nekaj malega, malo bližje kot na prejšnjih tekmah v Val Gardeni. Na tem področju, ki se tiče materiala moramo reagirati in fantom omogočiti dober trening, da bo januar tak kot si ga želimo. Debelak danes ni imel možnosti, še enkrat je presmučal progo, s čimer smo usmerjeni v jutrišnjo kombinacijo. Tudi cilj za Kosija je bil da še enkrat presmuča progo. Mislim, da je s to poškodbo in bolečino zelo solidno odsmučal, tu se da graditi za jutri. Martin in Boštjan pa sta podobno skupaj s podobnimi težavami na teh delih, to je drugi sektor in ciljni del, kjer se praktično pelješ naravnost in so smuči na drsni oblogi. Na temu področju moramo nekaj narediti, približno vem v katero smer bi šel, ni pa še vse razdelano. V teh 10 ali 14 dnevih oziroma v štirih treningih, ki jih bomo imeli po novem letu na razpolago moramo rešiti ta problem, ali pa ga vsaj zmanjšati ali ukrotiti," je povedal glavni trener Peter Pen.

V petek bo v Bormiu še alpska kombinacija.

Smuk (M), Bormio

Končni vrstni red: 1. D. PARIS ITA 1:56,95 2. A.-L. SVINDAL NOR +0,04 3. K. JANSRUD NOR 0,17 4. B. FEUZ ŠVI 0,31 5. H. REICHELT AVT 0,39 6. M. MAYER AVT 0,61 7. A. THEAUX FRA 0,85 8. M. FRANZ AVT 0,88 9. P. KÜNG ŠVI 1,03 10. M. OSBORNE-PARADIS KAN 1,12 . A.-A. KILDE NOR 1,12 ... 29. B. KLINE SLO 2,42 32. M. ČATER SLO 2,52 50. K. KOSI SLO 3,97 61. T. DEBELAK SLO 6,69

Skupni vrstni red (14/37): 1. M. HIRSCHER AVT 534 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 505 3. A. L. SVINDAL NOR 454 4. K. JANSRUD NOR 405 5. B. FEUZ ŠVI 316 6. M. FRANZ AVT 303 7. A. PINTURAULT FRA 287 8. A.-A. KILDE NOR 284 9. M. MAYER AVT 278

10. D. PARIS ITA 272 ... 27. Ž. KRANJEC SLO 124 61. B. KLINE SLO 40 67. Š. HADALIN SLO 34 69. M. ČATER SLO 31 Smuk (4/9): 1. A. L. SVINDAL NOR 340 2. B. FEUZ ŠVI 252 3. K. JANSRUD NOR 209 4. D. PARIS ITA 200 5. M. MAYER AVT 156 6. M. FRANZ AVT 131 . T. DRESSEN NEM 120 8. A. THEAUX FRA 114 9. C. INNERHOFER ITA 113 10. A.-A. KILDE NOR 97 ... 36. B. KLINE SLO 8 39. M. ČATER SLO 6

R. K.