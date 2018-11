Paris SG in Tottenham podaljšala upanje na osmino finala

Madridski Atletico prevzel vodstvo v skupini A

28. november 2018 ob 18:55,

zadnji poseg: 28. november 2018 ob 22:48

Madrid - MMC RTV SLO

Na derbiju 5. kroga Lige prvakov je PSG premagal Liverpool z 2:1 in poskrbel za napet zadnji krog v skupini C. Tottenham je ugnal Inter z 1:0.

Izbranci Jürgena Kloppa so znova razočarali na gostovanju, kjer tako ostajajo brez točke v letošnji sezoni najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. PSG je bil precej boljši (streli 13:7, v okvir vrat 8:1) in je zdaj v odličnem položaju. V zadnjem krogu si lahko z zmago v Beogradu zagotovi osmino finala. Liverpool mora za napredovanje premagati Napoli z dvema goloma razlike.

Bernat unovčil veliko napako van Dijka

Gostitelji so povedli v 13. minuti, ko je Marco Verratti na levi strani zaposlil Kyliana Mbappeja, ki je poslal žogo pred vrata. Virgil van Dijk jo je izbil naravnost do Juana Bernata, branilec pa jo je z desno nogo poslal v mrežo. V uvodne četrt ure je bil Liverpool popolnoma nemočen.

Neymar in Mbappe premešala obrambo redsov

Osem minut pred odmorom sta si Neymar in Mbappe izmenjala dve dvojni podaji in v hitrem napadu premešala obrambo gostov. Mbappe je z leve strani podal pred vrata, kjer je Edinson Cavani streljal iz bližine, njegov strel je Allisonu Beckerju še uspelo odbiti, nato pa je Neymar s petih metrov poslal žogo v malo mrežico.

Milner vlil upanje za goste z bele točke

V sodnikovem dodatku prvega polčasa je Angel di Maria na robu kazenskega prostora podrl Sadia Maneja. Sodnik Szymon Marciniak najprej ni pokazal na belo točko, a si je po posredovanju asistenta za vrati premislil. James Milner je z desno nogo poslal Gianluigija Buffona v napačno smer.

Redsi nenevarni pred vrati

Takoj na začetku drugega polčasa je Marquihos zatresel mrežo, a je bil v očitnem prepovedanem položaju. Liverpool je narekoval ritem igre v nadaljevanju, a so se Parižani odlično postavili in bili nekajkrat zelo nevarni. V 70. minuti je Allison preprečil zadetek Neymarja, ki je streljal z glavo. Gostje niso niti enkrat streljali v okvir vrat v drugem polčasu in tudi v petih minutah sodnikovega dodatka so gostitelji zadržali prednost.

Hamšik in Mertens potopila Zvezdo

Neapeljčani so bili s 3:1 boljši od Crvene zvezde. V 11. minuti je kapetan Hamšik zadel iz bližine po podaji Nenada Maksimovića, ki jo je tako zagodel rojakom. Po pol ure igre je Fabin Ruiz z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je spretni Dries Mertens podstavil desno nogo in povišal na 2:0.

Na začetku drugega polčasa je Hamšik zaposlil Mertensa, ki si je sijajno zaustavil žogo in s 15 metrov z desno nogo zapečatil usodo Beograjčanov. Častni gol so srbski prvaki dosegli v 57. minuti, ko je Marko Marin natančno podal do Bena El Fardouja.

Rezervist Eriksen junak na Wembleyju

Tottenham je na Wembleyju ohranil upanje na napredovanje v skupini B. Odločilni zadetek je dosegel Christian Eriksen deset minut pred koncem po sijajni akciji Mousse Sissokoja in Deleja Allija. Danec, ki je vstopil v 70. minuti, je z levo nogo poslal žogo v mrežo.

Messi blestel v Eindhovnu

PSV Eindhoven je izgubil proti Barceloni z 1:2. Za Katalonce je v 61. minuti zadel Lionel Messi, ki je premešal obrambo gostiteljev in z levico poslal žogo ob bližnji vratnici v mrežo. To je bil že njegov šesti gol v letošnji sezoni Lige prvakov. Argentinski virtuoz je nato v 70. minuti podal s prostega strela, Gerard Pique pa je postavil nogo pred vrati. Luuk de Jong je sedem minut pred koncem postavil končni izid z natančnim strelom z glavo.

Tottenham zelo verjetno potrebuje zmago na Camp Nouu

Barcelona si je že zagotovila prvo mesto, zadnji krog pa bo odločil o drugem potniku v osmino finala. Tottenham bo igral na Camp Nouu, Inter pa bo gostil odpisani PSV. V primeru zmag obeh ekip bi napredoval Tottenham, saj je boljši iz obeh medsebojnih tekem (na Siru je Inter zmagal z 2:1).

Atletico prevzel vodstvo v skupini A

Atletico je na stadionu Wanda Metropolitano premagal odpisani Monaco z 2:0 in si zagotovil uvrstitev med najboljših 16 ekip na stari celini.

Španci so večino dela opravili že v uvodnih minutah, ko je najprej Benoit Badiashile Mukinayi v 2. minuti dosegel avtogol, potem ko je spremenil smer žogi po strelu Kokeja. V 24. minuti je zadel še Antoine Griezmann. Francoz je z zunanjim delom nogometnega čevlja postavil končni izid po podaji Angela Corree.

Stefan Savić je v 82. minuti dobil drugi rumeni karton, ko je zakrivil najstrožjo kazen z igranjem z roko, z bele točke pa je nato Radamel Falcao streljal mimo vrat. Izbranci Thierryja Henryja se bodo zdaj lahko posvetili boju za obstanek v francoski ligi.

Borussia ni blestela, a je vseeno v osmini finala

Na večerni tekmi v Dortmundu ni bilo zadetkov. Borussii ni uspelo unovčiti velike premoči proti Bruggeju, a si je vseeno priigrala osmino finala. Črno-rumeni so izgubili dve točki in so padli na drugo mesto.

Galatasaray klonil v Moskvi

V zgodnejšem terminu je bila na sporedu tudi tekma v skupini D, kjer je moskovska Lokomotiva ugnala Galatasaray z 2:0. Grzegorz Krychowiak je zadel v 43., Vladislav Ignatjev pa v 53. minuti.

Porto in Schalke sta si po porazu Galatasaraya že priigrala napredovanje med 16 najboljših. Portugalci so bili boljši s 3:1 in s tremi točkami so si tudi zagotovili prvo mesto.

5. KROG, skupina A:

ATLETICO MADRID - MONACO 2:0 (2:0)

Badiashile 2./ag, Griezmann 24.

RK: Savić 82./Atletico

Falcao (Monaco) je v 82. minuti z 11-m streljal mimo vrat.

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Savić, Filipe Luis, Hernandez, Rodrigo, Thomas, Koke (46./Vitolo), Lemar (63./Kalinić), Correa (69./Saul Niguez), Griezmann.

Monaco: Benaglio, Raggi, Jemerson, Badiashile, Biancone, Chadli (63./Diop), Tielemans, Massengo, Golovin (63./Thuram Ulien), Grandsir, Sylla (55./Falcao).

Sodnik: Mattias Gestranius (Finska)

BORUSSIA (D) - CLUB BRUGGE 0:0

Lestvica: ATLETICO MADRID * 5 4 0 1 9:6 12 BORUSSIA (D) * 5 3 1 1 8:2 10 CLUB BRUGGE 5 1 2 2 6:5 5 MONACO 5 0 1 4 2:12 1 * - v osmini finala

Skupina B:

TOTTENHAM - INTER 1:0 (0:0)

Eriksen 80.

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Winks (87./Dier), Sissoko, Lucas Moura (62./Son), Lamela (70./Eriksen), Alli, Kane.

Inter: Handanović, d'Ambrosio, de Vrij (82./Miranda), Škriniar, Asamoah, Vecino, Brozović, Politano (83./B. Keita), Nainggolan (44./Borja Valero), Perišić, Icardi.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

PSV EINDHOVEN - BARCELONA 1:2 (0:0)

de Jong 83.; Messi 61., Pique 70.

Lestvica: BARCELONA * 5 4 1 0 13:4 13 TOTTENHAM 5 2 1 2 8:9 7 INTER 5 2 1 2 5:6 7 PSV EINDHOVEN 5 0 1 4 5:12 1 * - v osmini finala

Skupina C:

PARIS SG - LIVERPOOL 2:1 (2:1)

Juan Bernat 13., Neymar 37.; Milner 45./11-m



Paris SG: Buffon, Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe, Kehrer, Verratti, di Maria (65./Dani Alves), Juan Bernat, Mbappe (85./Rabiot), Neymar, Cavani (65./Choupo Moting).

Liverpool: Alisson, Gomez, Lovren, van Dijk, Robertson, Milner (77./Shaqiri), Henderson, Wijnaldum (66./Keita), Salah, Roberto Firmino (71./Sturridge), Mane.

Sodnik: Szymon Marciniak (Poljska)



NAPOLI - CRVENA ZVEZDA 3:1 (2:0)

Hamšik 11., Mertens 33., 52.; El Fardou 57.

Lestvica: NAPOLI 5 2 3 0 7:4 9 PARIS SG 5 2 2 1 13:8 8 LIVERPOOL 5 2 0 3 8:7 6 CRVENA ZVEZDA 5 1 1 3 4:13 4

Skupina D:

LOKOMOTIV MOSKVA - GALATASARAY 2:0 (1:0)

Donk 43./ag, Ignatjev 54.

PORTO - SCHALKE 3:1 (0:0)

Militao 52., Corona 55., Marega 94.; Bentaleb 88./11-m

Lestvica: PORTO * 5 4 1 0 12:4 13 SCHALKE * 5 2 2 1 5:4 8 GALATASARAY 5 1 1 3 3:5 4 LOKOMOTIV MOSKVA 5 1 0 4 4:11 3 * - v osmini finala

