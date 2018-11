Pariz se je rešil, zdaj je na tnalu Liverpool

Hud boj v skupini C za napredovanje v osmino finale Lige prvakov

29. november 2018 ob 10:10

MMC RTV SLO

V Parizu so zmago PSG-ja nad Liverpoolom slavili, kot da bi osvojili Ligo prvakov. Zdaj so v škripcih Angleži, ki jim grozi izpad, če v zadnjem krogu na Anfieldu proti Napoliju ne bo sledečega scenarija.

Nihče ne dvomi o zmagi PSG-ja v Beogradu, toda tam sta se opekla tako Napoli kot Liverpool. Foto: Reuters

Liverpool mora za napredovanje v osmino finala v zadnjem krogu premagati italijanske podprvake z dvema goloma razlike ali izidom 1:0, kolikor je na prvi tekmi slavil Napoli. Pri vseh ostalih zmagah z enim golom razlike bi napredoval Napoli. Scenarij z izidom 1:0 je Liverpoolu omogočila Crvena zvezda, ki je v sredo v Neaplju dosegla častni zadetek ob porazu s 3:1. V tem primeru bi imela oba kluba isto gol razliko, vendar bi Liverpool napredoval zaradi večjega števila doseženih zadetkov.

Seveda omenjena računica velja ob predpostavki, da PSG v zadnjem krogu v Beogradu premaga Crveno zvezdo. Če Beograjčani in Parižani remizirajo, bi Liverpool v nadaljnje tekmovanje vodila kakršna koli zmaga. Napredoval bi še Napoli.

Veliko olajšanje v Parizu

Kako je igralcem Pariza odleglo po zadnjem sodnikovem žvižgu, je bilo vidno iz letala. Igralci so se objemali, skakali drug po drugem, tribune so se tresle od navdušenja ... "To je bila naša zadnja priložnost, da se merimo z ekipo kot je Liverpool. Igrali smo z veliko energije in trdo garali. Psihološko smo bili neverjetni. Težko se je braniti, če so na drugi strani Salah, Mane in Firmino, toda nocoj so se vsi žrtvovali drug za drugega. To je bil odnos, ki je bil potreben za zmago nad Liverpoolom," je povedal trener Pariza Thomas Tuchel.

Atletico dvignil vstopnico za osmino finala

PSG je v prvem polčasu nadigral Angleže in povedel z 2:0. Ko je vse kazalo na popoln polčas, je Parižane presekala dosojena enajstmetrovka, iz katere je Liverpool v sodnikovem podaljšku znižal na 2:1. "Ob polčasu sem svojim igralcem povedal le nekaj taktičnih stvari in da se držijo načrta. Pomembno je bilo, da pozabijo na enajstmetrovko in zaigrajo tako, kot da je izid 0:0. Ekipa je bila navdahnjena, zato ni bilo treba povedati veliko," je povedal Tuchel.

Eden od junakov je bil strelec drugega gola Neymar, ki je bil udeležen pri 14 zadetkih na zadnjih 12 tekmah v Ligi prvakov. Zabil jih je deset in prispeval štiri podaje.

Klopp pohvalil taktične zamisli Tuchla

Liverpool kljub neugodnem izidu v drugem delu ni gospodaril na zelenici. "Dobro so se prilagodili v drugem delu. Zaprli so luknjo v sredini, ki je bila tam v prvem polčasu. Imeli smo nekaj situacij, v katerih bi se lahko odzvali bolje. Niso bile ravno največje priložnosti na svetu, toda z dvema ali tremi drugačnimi potezami, bi bili v igri. Nismo pokazali dovolj, da bi nekaj dobil," je po četrtem zaporednem porazu v Ligi prvakov povedal Jürgen Klopp.

Po petih krogih je znanih 12 od 16 udeležencev osmine finala. To so Atletico Madrid, Borussia Dortmund (skupina A), Barcelona (skupina B), Porto, Schalke (skupina D), Bayern, Ajax (skupina E), Manchester City (skupina F), Real Madrid, Roma (skupina G) in Juventus, Manchester United (skupina H).

R. K.