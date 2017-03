Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Novem mestu bo v soboto ParkTek. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ParkTek - ko tečeš zase in še za nekoga drugega

Dolžina trase je devet kilometrov

30. marec 2017 ob 14:15

Novo mesto - MMC RTV SLO

V Novem mestu bo v soboto, 1. aprila, ParkTek, enodnevni športni praznik, ki ga (v športnem parku Loka) organizira Društvo novomeških študentov.

Gre za eno redkih novomeških prireditev, ki povezuje šport in dobrodelnost. Do letošnjega leta ga je dopolnjevala ParkLiga, ki z izjemnim izborom raznolikih športov zadovoljuje amaterski način ukvarjanja s športnimi dejavnostmi, tokrat pa so se prireditelji odločili narediti ločena dogodka.

Ključno poslanstvo ParkTeka je donacija socialno ogroženim, zato gre celoten izkupiček iz prijavnin nekomu, ki ta denar zares potrebuje.

ParkTek je eden izmed enaindvajsetih tekov, ki štejejo za Dolenjski pokal. Udeležnici bodo ob reki Krki tekli na 9 kilometrov, otroci pa na 300 in 600 metrov.

T. O.