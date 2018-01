Patrioti najbolj pridni zbiralci (divizijskih) naslovov

497. del rubrike Športni SOS

17. januar 2018 ob 17:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Pittsburgha so v konferenčnem polfinalu Lige NFL dosegli kar 42 točk, a vseeno ostali brez zmage.

V lovu na Lombardyjev pokal so ostale le še štiri ekipe, na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo o ameriškem nogometu. Še vedno ste vabljeni k postavljanju vprašanj.

1.084. Kolikokrat se je v končnici Lige NFL zgodilo, da je ekipa dosegla več kot 40 točk, a vseeno izgubila?

Janez B.

Trikrat do zdaj se je zgodilo, da je ekipa na tekmi končnice dosegla vsaj 40 točk, a vseeno izgubila. Prvi tak primer sega v sezono 2009, ko je na tekmi wild card weekenda Arizona v podaljšku premagala Green Bay z 51:45. Šlo je za obračun veterana Kurta Warnerja (Arizona) in na drugi strani mladega Aarona Rodgersa. Ta je na začetku podaljška pred svojo končno cono izgubil žogo, Karlos Dansby jo je ujel in stekel v končno cono (video).

Kolo časa prevrtimo v sezono 2013, ko sta se v isti fazi tekmovanja pomerila Indianapolis in Kansas City, Coltsi so slavili s 45:44. Kansas je na gostovanju že vodil z 38:10, a v velikem preobratu ostal brez vsega (nekaj podobnega se je Chiefsom zgodilo tudi v letošnji končnici). Coltsi so slavili na krilih obetavnega podajalca Andrewa Lucka, ki pa zadnja leta zaradi poškodb ni upravičil visokih pričakovanj. Zadnje točke je štiri minute pred koncem dosegel T. Y. Hilton, ki je ujel 64 jardov dolgo podajo Lucka (video).

Zadnji primer se je zgodil pred nekaj dnevi, ko je Jacksonville v gosteh premagal Pittsburgh s 45:42.

1.085. Zdi se, da New England skoraj vsako leto osvoji divizijo. Ima največ divizijskih naslovov?

Peter

Liga NFL v današnji obliki obstaja od sezone 2002, ko v ligi sodeluje 32 ekip, ki so razdeljene v osem divizij. V teh 16 sezonah je New England res najboljši, saj je kar 14-krat osvojil (svojo) divizijo AFC vzhod.

Ekipa Divizije Naslovi New England 14 4 Green Bay 9 1 Indianapolis 9 1 Pittsburgh 8 2 Seattle 8 1 Philadelphia 7 0 Denver 6 1 Carolina 5 0 San Diego/LA 5 0 ... ... ... NY Giants 3 2



Opomba: V srednjem stolpcu je število osvojenih divizij med sezonama 2002 in 2017, v zadnjem pa osvojeni naslovi prvaka.

Slavko Jerič