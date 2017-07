Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pau Gasol je za člansko izbrano vrsto Španije odigral 192 tekem. S 3.337 točkami je tudi najuspešnejši strelec v zgodovini reprezentance. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pau Gasol

37-letni Katalonec bo še naprej nosil španski dres

11. julij 2017 ob 12:35

Madrid - MMC RTV SLO

Lahko potrdim svojo prisotnost na reprezentančnem seznamu in moj namen, da s Španijo osvojim še več medalj.

Vsak turnir je lahko zadnji, zato moraš vsakič dati vse od sebe in igrati, kot da igraš zadnjič. Bomo videli, kako bo čez dve leti, in ali bom lahko še igral za reprezentanco.

Pau Gasol, najuspešnejši španski košarkar vseh časov, je potrdil svoje nastope za špansko reprezentanco na bližajočem se evropskem prvenstvu, ki ga gostijo Finska, Izrael, Romunija in Turčija. Španija bo prvi del prvenstva odigrala v Romuniji, kjer bodo tekme v skupini C, v kateri so še Hrvaška, Češka, Črna gora, Romunija in Madžarska; FIBA.

Mitja Lisjak