Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić navdušuje košarkarski svet. Foto: EPA Dodaj v

Pau Gasol

Španski superzvezdnik o Luki Dončiću

25. oktober 2017 ob 09:19

San Antonio - MMC RTV SLO

Veliko ljudi meni, da bi moral biti na naboru izbran prvi. Ko me vprašajo za mnenje, priznam, da ne poznam vseh nadarjenih košarkarjev, vselej pa poudarim, da je Luka edinstven igralec!

Zagotovo bo na naboru Lige NBA izbran na začetku. Je zelo, zelo nadarjen igralec. Redko vidiš pri teh letih igrati nekoga tako dobro. Vsak dan je boljši. Je na pravi poti. Do zdaj je v karieri dosegel ogromno, je visok, ima vse, kar potrebuje dober košarkar, ima košarkarsko pamet.

Španski košarkarski superzvezdnik Pau Gasol je spregovoril o slovenskem dragulju, 18-letnem Luki Dončiću, ki je blestel na letošnjem evropskem prvenstvu, odlične predstave pa nadaljuje tudi v dresu madridskega Reala, v katerem je v torek znova opozoril nase s 27 doseženimi točkami proti Olimpii iz Milana (100:90) in statističnim indeksom 41, s čimer je postal najmlajši košarkar v zgodovini Evrolige, ki mu je uspelo doseči (in preseči) statistični indeks 40. Do torka je rekord držal Črnogorec Nikola Peković, ki je številko 40 v dresu Partizana dosegel v sezoni 2007/08, star 21 let; Chicago Tribune, Marca.com.

Mitja Lisjak