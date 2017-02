Paul Doswell

45-letni vratar izgubil službo

22. februar 2017 ob 22:25

Sutton - MMC RTV SLO

Slabo je presodil vse skupaj. Z njim sem se pogovarjal po telefonu, ves čas je jokal. Na koncu se sploh nisva več mogla pogovarjati, to je bil takšne vrste pogovor.

Zdaj nas preiskujejo in čarobna pravljica se je spremenila v nočno moro. V zadnjem mesecu je požel veliko zanimanja, povsod je bil v središču pozornosti. To mu je zelo ugajalo. Medtem ko smo se vsi osredotočali na nogomet, je on postal superzvezda. Naši fantje so se proti Arsenalu prikazali v lepi luči, odlično so se borili. Njihov soigralec pa je na vse skupaj vrgel senco z uživanjem mesne pite ob igrišču. Vem, da mu je za to zdaj žal.

Tudi meni je zanj zelo žal. Gre za nekoga, ki ima v skupnosti veliko podporo. Želim si, da bi me pred tekmo povprašal za mnenje, kajti zagotovo bi mu odsvetoval uživanje hrane ob zelenici. Tega mu enostavno ne bi mogel dovoliti.

Paul Doswell, menedžer Sutton Uniteda, ki je med tednom izgubil tekmo osmine finala FA-pokala proti Arsenalu (0:2), je izrazil razočaranje nad razpletom, za katerega je poskrbel 150 kilogramov težak rezervni vratar Wayne Shaw, ki je med tekmo ob zelenici pojedel mesno pito. 45-letnik je pozneje priznal, da je vedel za količnik, ki ga je ena izmed stavnic postavila, če bi ga TV-kamere ujele v času uživanja hrane. Zaradi tega se je znašel v preiskavi, kar je vrglo senco na hrabro predstavo njegovih soigralcev proti topničarjem. Shaw je zaradi svojega dejanja sicer tudi izgubil službo, s čimer je njegova kariera - med drugim je v mladinskem pogonu Southamptona igral z legendarnima Alanom Shearerjem in Mattom Le Tissierjem - bržkone končana; BBC.