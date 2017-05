Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 13 glasov Ocenite to novico! Paul Pierce je končal kariero, v kateri je kar 19 let igral v Ligi NBA. Foto: EPA Največji pečat je pustil v Bostonu, kjer sta se mu pridružila Kevin Garnett in Ray Allen. Velika trojica je leta 2008 Kelte popeljala do naslova. Foto: EPA Sorodne novice Thomas dan po pogrebu sestre zrežiral veliko zmago Bostona Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Paul "The Truth" Pierce je odigral zadnjo tekmo v karieri

MVP finala ob pohodu Bostona na vrh

1. maj 2017 ob 13:10

Los Angeles - MMC RTV SLO

Potem ko so se lansko sezono poslovila številna zveneča imena, je letos kariero končal še en legendarni košarkar, Paul Pierce.

Lani so se končale športne poti Kobeja Bryanta, Tima Duncana in Kevina Garnetta. Zdaj se jim je v pokoju pridružil še Pierce, ki jim bo nekoč družbo delal v Hramu slavnih. Na zadnji tekmi, ko je Utah na sedmem srečanju serije 1. kroga končnice njegove Clipperse premagal z 91:104, je prispeval šest točk. Kalifornijec, ki bo letos dopolnil 40 let, je najboljšo košarko igral v dresu Bostona.

Kmalu bo pod stropom TD Gardna zaplapolala njegova štiriintridesetica, saj je Pierce kar 15 let igral za Kelte, obenem pa je bil skupaj z Garnettom in Rayem Allenom najzaslužnejši, da je franšiza leta 2008 po 22 letih osvojila rekordni 17. šampionski prstan. Pierce je bil tedaj najkoristnejši posameznik finala. Zatem je igral še za Brooklyn, Washington in Clipperse, kjer je znova moči združil z Docom Riversom, ki je leta 2008 vodil Boston. Pred prihodom v NBA je obiskoval univerzo Kansas.

Košarko zapušča vesel

The Truth je desetkrat nastopil na tekmi All Star, v karieri pa je dosegel 26.397 točk, kar ga na večni lestvici uvršča na 15. mesto tik za Duncana. Z zadnjo tekmo je prehitel še eno legendo Bostona, Johna Havliceka. "Mislil sem si, kaj lahko zmorem in kako dober sem, potem pa sem videl Paula in si rekel: aha, takšna je torej pošast," je nekdanjega soigralca opisal Garnett. Pierce je bil pravi vodja na igrišču, vsi, ki so z njim igrali, so poudarjali njegovo predanost delu, nasprotniki pa nepopustljivost, ki ga je krasila vsa leta, ki jih je preigral na najvišji ravni.

"Zelo sem užival vsa ta leta. Ne glede na nesrečni razplet in izpad pa košarko zapuščam vesel. Ko pogledam nazaj, ne obžalujem ničesar, veliko sem dosegel," je povedal izvrstni krilni košarkar. Po koncu njegove kariere sta v Ligi NBA od igralcev generacije nabora 1998 le še Dirk Nowitzki in Vince Carter. "Težko je, ko ne izpolniš ciljev. Vsako leto si zastaviš cilj oziroma želiš osvojiti prstan. V ligi sem bil 19 let, torej sem bil 18-krat razočaran, a ob koncu sem vesel, da sem bil del tega, igral z vsemi temi fanti in videl, koliko truda vsak dan vsi vlagajo v to," je razmišljal po zadnji tekmi v karieri.

Tilen Jamnik