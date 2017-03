Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 20 glasov Ocenite to novico! Preizkus letalnice je minil brez posebnosti. Vsi so si enotnega mnenja, da je letalnica pripravljena vrhunsko. Foto: BoBo Skakalci so se iz Ljubljane v Planico odpravili z vlakom. Foto: BoBo V Planici je rahlo naletaval tudi dež. Foto: BoBo Podoba Planice pred razburljivim dogajanjem ob koncu tedna. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pavlič na planiškem preizkusu 231 metrov

V četrtek bo nastopilo 13 Slovencev

22. marec 2017 ob 10:48,

zadnji poseg: 22. marec 2017 ob 11:45

Planica - MMC RTV SLO

V oblačni Planici so uspešno opravili preizkus pred četrtkovimi kvalifikacijami. Prvi se je po letalnici spustil Mitja Mežnar in pristal pri 161 m, najdaljši pa je bil Blaž Pavlič z 231 m.

"Imel sem to čast, da sem prvi preizkusil letalnico. To je bila pika na i sezone, ko sem nekaj stvari že dokončal. Končal sem študij in postal oče. Planiški delavci so se zelo potrudili. Zaradi visoke temperature so morali pripeljati dodaten sneg. Imeli so veliko dela, a je vseeno letalnica odlično pripravljena. Glede na visoko temperaturo tudi doskočišče še ni tako mehko, kot bi lahko pričakovali. Je dobro pripravljeno. Kar se pa tiče razmer, je bilo zelo mirno. To, da si prvi, pomeni dodaten adrenalin," je prve vtise strnil Mežnar.

Pavlič prvič na letalnici

Skupaj je bilo na preizkusu 33 skakalcev, ki so opravili po dva poleta. Poleg Pavliča, ki je dosegel 205 in 231 metrov, se je najbolj izkazal Žiga Jelar z 220 in 211 metrov.

"To sta bila moja prva skoka na velikanki v življenju, tako da so to skoraj čisto novi občutki. Moram reči, da je kar prijetno leteti preko dvestotih metrov. Za drugi skok sem se lažje pripravil, vedel sem, kaj me čaka, tudi samo letalnico pa sem spoznal kar hitro," je povedal Pavlič.

Nastopili so zgolj predskakalci, slovenski tekmovalci na čelu z lanskim skupnim zmagovalcem sezone Petrom Prevcem pa so z vlakom odšli iz Ljubljane. Do Kranja jih je na vlaku pospremil tudi predsednik vlade Miro Cerar, iz Jesenic v Planico pa so se reprezentanti nato podali z avtobusom in osebnimi vozili.

Uradna treninga v četrtek na MMC TV

V četrtek bo nastopilo 13 Slovencev. Nastop na tekmi imajo že zagotovljen Domen in Peter Prevc ter Jurij Tepeš, skozi kvalifikacije pa si bodo morali nastop na petkovi tekmi zagotoviti Anže Semenič, Jernej Damjan, Anže Lanišek, Nejc Dežman, Tilen Bartol, Jaka Hvala, Rok Justin, Cene Prevc, Matjaž Pungertar in Miran Zupančič.

V četrtek bosta od 9. ure naprej na sporedu najprej uradna treninga, ki si ju boste lahko v živo ogledali le na MMC TV. Prenos kvalifikacij bo ob 11. uri na TV SLO 2 in MMC-ju.

Četrtek, 23. 3.:

09.00 Uradni trening

10.00 Uradni trening

11.00 Kvalifikacije

12.00 Zabavni program na odru Vala 202 - Zlatko

14.00 Zaključek programa v Planici

18.00 Zabava s skupino Zahod Band, Rateče

19.30 Slovesnost ob odprtju, Rateče

Petek, 24. 3.:

14.00 Poskusna serija

15.00 Prva serija

... Finalna serija

17.15 Zabavni program na odru Vala 202 - Gadi

18.30 Zaključek programa v Planici

19.00 Open Air Planica, Kranjska Gora

Sobota, 25. 3.:

09.00 Poskusna serija

10.00 Ekipna tekma, prva serija

... Finalna serija

12.30 Zabavni program na odru Vala 202 - Tabu

15.00 Zaključek programa v Planici

18.00 Open Air Planica, Kranjska Gora

20.00 Podelitev štartnih številk in koncert

Nedelja, 26. 3.:

09.00 Poskusna serija

10.00 Prva serija

... Finalna serija

12.00 Podelitev nagrad

12.30 Zabavni program na odru Vala 202 - Dan D

15.00 Zaključek programa v Planici

R. K.