Peaty postavil svetovni rekord, Stevens v polfinalu

Martin Bau 19. na 800 m prosto

25. julij 2017 ob 07:08

zadnji poseg: 25. julij 2017 ob 11:42

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

"Imam velike rezerve. Delal sem velike napake skozi celo tekmo. Zdaj grem presenetiti z zunanje proge. Mislim, da bo zaradi napetosti lažje in da bom hitrejši," je po tekmi dejal Stevens, ki je tik pred SP zaradi bolezni izgubil precej treninga in moči.

Stevens je v svoji paradni disciplini, 50 m prsno, moral v vodo kar dvakrat. Najprej je slabo odplaval zadnjih nekaj zavesljajev in s 27,39 osvojil 16. mesto. Tega si je delil še z Rusom Vsevolodom Zankom in Nizozemcem Arnom Kammingo , zato je trojica morala v dodatno plavanje za zadnje mesto v polfinalu. Najmočnejši je bil Stevens s 27,38, tekmeca pa nista uspela izboljšati prvega nastopa.

Rekord je Peaty napovedal že v ponedeljek ob zmagi na 100 m prsno, kjer je na polovici obračal z dosežkom 26,50. Za popoldanski polfinale je v druženju z novinarji napovedal še en poskus: "Včeraj sem vedel, da nisem daleč. Zdaj sem plaval zelo sproščeno in seveda sem vesel tega rekorda, a mislim, da sem lahko še hitrejši."



Bau 19. na 800 m prosto

Martin Bau iz ravenskega Fužinarja se je na 800 m prosto povsem približal junija na Reki doseženemu osebnemu rekordu in z 19. mestom dosegel še eno solidno uvrstitev.

"Vedel sem, da me čaka zelo zahtevna naloga, saj sem plaval v težki skupini. Poskušal sem se osredotočiti nase in mislim, da sem dobro razporedil moči, saj je izid blizu osebnega rekorda in s tem sem zadovoljen. Vesel sem, da sem se še enkrat prebil med prvih 20, kar je motivacija za naprej, saj se počasi bližam najboljšim," je po tekmi ocenil Bau.

Njegova klubska kolegica, Gaja Natlačen, pa je zgolj za ogrevanje pred nastopom na 800 m prosto nastopila še na 200 m prosto in bila 34. "To je bil samo en start pred novo tekmo. Zame je bil pomemben za zadnji nastop," je bila po tekmi jedrnata Korošica, ki je že v ponedeljek osvojila 13. mesto na 1.500 m prosto.