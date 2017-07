Peaty prvi, ki se je spustil pod 26; Stevens v polfinalu 13.

Evropski podprvak na 50 m prsno Peter John Stevens je nastopil v polfinalu in boje v disciplini 50 metrov prsno končal na 13. mestu. Foto: AP

25. julij 2017 ob 07:08,

zadnji poseg: 25. julij 2017 ob 18:28

Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

Na svetovnem prvenstvu v plavanju je Britanec Adam Peaty v polfinalu s 25,95 postavil neverjeten mejnik na 50 m prsno. Slovenec Peter John Stevens je osvojil 13. mesto.

Stevens si je v dopoldanskih kvalifikacijah na prvenstvu v Budimpeštu mesto med šestnajsterico polfinalistov priboril po dodatnem plavanju, saj si je 16. mesto delil še z Rusom Vsevolodom Zankom in Nizozemcem Arnom Kammingo. Trojica je morala v dodatno plavanje za zadnje mesto v polfinalu. Najmočnejši je bil Stevens s 27,38.

V polfinalu je Stevens izboljšal svoj dopoldanski dosežek, a 27,20 je bilo 24 stotink prepočasi za preboj v finale. Lani je Stevens na evropskem prvenstvu v Londonu v tej disciplini osvojil srebro, srebrn pa je bil tudi decembra v Kanadi na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih.

"Občutki so bili grozni, a dobro sem odplaval mentalno, zato sem zelo zadovoljen, saj sem povsem zunaj forme. Držal sem se tega, da ostanem dolg, in mislim, da sem celo razdaljo odplaval v enakem ritmu. Tudi start je bil spet odličen," je komentiral Stevens, ki je zaradi bolezni izgubil preveč moči in kilogramov, da bi lahko v Budimpešti računal na odmeven uspeh.