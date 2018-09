Pekerman po dobrih šestih letih zapušča klop Kolumbije

Iz osebnih razlogov ni želel podaljšati pogodbe

5. september 2018 ob 09:33

Medellin - MMC RTV SLO, STA

Kolumbija je na SP-ju 2018 po golu Yerryja Mine tik pred koncem tekme remizirala z Anglijo 1:1, a nato izpadla po enajstmetrovkah. "Kafetarji" so s Pekermanom v Braziliji 2014 prišli vse do četrtfinala, kjer so izgubili z gostiteljico Brazilijo, skupno pa je Pekerman poskrbel za najboljša dosežka Kolumbije na svetovnih prvenstvih.

69-letni trener je bil na čelu Kolumbije od leta 2012 in jo uspešno popeljal do dveh zaporednih nastopov na SP-ju; leta 2014 je igrala v četrtfinalu in izgubila proti Braziliji.

"Vedno bom preveril, kako gre Kolumbiji. Ne samo v nogometu, temveč tudi kot državi in ljudem. Vedno bom del te države in upam, da se bodo uspehi nadaljevali. Po vseh golih, ki smo jih dosegli in vseh zmagah, sem želel poljubiti vse Kolumbijce, za vso podporo, ki sem jo bil deležen," se je na robu solz na torkovi poslovilni novinarski konferenci poslovil Pekerman. Sicer je že kot igralec preživel 4 sezone v Kolumbiji in je pri Independiente Medellinu tudi sklenil svojo kariero vezista. Pekerman je bil do novinarjev sicer vedno zadržan in težko dostopen, intervjuji so bili izredno redki, zato pa je v kolumbijski reprezentanci vzpostavil strokovnost in vzpostavil kult državnega dresa.