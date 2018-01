Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Wendy Holdener in Mikaela Shiffrin bosta glavni favoritinji tudi na Sljemenu. Foto: Reuters VIDEO Smučarke v Zagrebu po šte... Dodaj v

Peklenski januarski spored za alpske smučarje se začenja na Sljemenu

Prenos obeh tekem na TV SLO 2 in na MMC-ju

2. januar 2018 ob 20:59

Zagreb - MMC RTV SLO

Za alpske smučarke in smučarje je januarski urnik zares naporen. Že v sredo in četrtek bosta na sporedu slaloma v Zagrebu. Ob koncu tedna bo v Kranjski Gori tradicionalna Zlata lisica, moški del karavane pa se bo ustavil v Adelbodnu.

Na Sljemenu bo v sredo (13.00 in 16.30) najprej ženski slalom. Slovenske barve bodo zastopale Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat in Klara Livk, ki se je na zagrebški slalom prebila prek internih kvalifikacij kot najhitrejša iz ekipe, ki nastopa v evropskem pokalu. V četrtek bosta na moškem slalomu na Sljemenu nastopila Štefan Hadalin in Žan Grošelj.

V Zagrebu so se že večkrat izkazali z organizacijo tekem. Tudi tokrat so bili inovativni, dekleta so na žreb štartnih številk prišla kar na drsalkah. "S številko osem imam neporavnane račune in v sredo je čas, da to popravim," je pojasnila Bucikova, ki je v Lienzu odstopila prav s to številko.

Ker v Mariboru ni bilo dovolj snega, se bodo smučarke na tradicionalni 54. Zlati lisici v veleslalomu in slalomu merile v soboto in nedeljo v Kranjski Gori, kjer so odlični pogoji z obilico snega in se obetata tekmi na najvišji kakovostni ravni.

Glavne slovenske favoritinje v Kranjski Gori bodo veleslalomistke Ana Drev, Tina Robnik in Meta Hrovat, ki bodo v Podkorenu nastopile s fantastično popotnico z veleslaloma v Lienzu, kjer so manjkale le stopničke. Drevova je s šestim mestom prišla do izida sezone, Hrovatova je z osmim mestom vpisala dosežek kariere.

"Rezultati so odlični, a vem, da lahko dekleta stisnejo iz sebe še več. Poskusili bomo delati v tej smeri, da bomo še boljši," je dejal glavni trener slovenske ženske ekipe Denis Šteharnik.

Do odhoda na olimpijske igre alpske smučarke čaka 16 tekem na devetih prizoriščih, medtem ko se bodo alpski smučarji merili na 13 preizkušnjah na sedmih prizoriščih.

Štartna lista: 1 W. HOLDENER ŠVI 2 N. HAVER LOESETH NOR 3 M. MEILLARD ŠVI 4 M. SHIFFRIN ZDA 5 B. SCHILD AVT 6 F. HANSDOTTER ŠVE 7 P. VLHOVA SLK 8 A. BUCIK SLO 9 C. GEIGER NEM 10 I. CURTONI ITA 11 M. SKJÖLD NOR 12 C. COSTAZZA ITA 13 L. DÜRR NEM 14 M. GISIN ŠVI 15 D. FEIERABEND ŠVI ... 27 M. FERK SLO 47 K. LIVK SLO 60 M. HROVAT SLO 1. vožnja: 13.00 2. vožnja: 16.30

A. G.