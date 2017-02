Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Russell Westbrook je v zadnji četrtini dosegel rekordnih 21 točk. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pelikani tudi po prihodu Cousinsa nizajo poraze

41 točk, 11 skokov in 11 podaj Westbrooka

27. februar 2017 ob 07:59

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji New Orleansa so doživeli še tretji poraz, odkar je njihove vrste okrepil DeMarcus Cousins. Tokrat je bila s 118:110 boljša Oklahoma, za katero je Russell Westbrook vknjižil 29. trojni dvojček sezone.

21 od svojih 41 točk je Westbrook dosegel v zadnji četrtini in temu dodal še 11 skokov in 11 podaj. To je bil njegov 66. trojni dvoček kariere. Enes Kanter je prispeval 20 točk in 9 skokov, Steven Adams 13 točk in 10 skokov.

Pri gostih je bil z 38 točkami najučinkovitejši Anthony Davis. Cousins, ki si je v uvodnih 95 sekundah prislužil dve osebni in eno tehnično napako, je v 22 minutah zbral 31 točk in 10 skokov. Vrhunec večera je bilo zabijanje Westbrooka prek Cousinsa dve minuti in pol pred koncem. Cousins si je ob tem prislužil šesto osebno napako, Westbrook pa je azdel še prosti met za vodstvo s 110:106.

Poraz je doživel neposredni tekmec Miamija v boju za končnico Detroit, ki ga je s 104:98 premagal Boston. Miami za Pistonsi zaostaja le za eno zmago.

DETROIT - BOSTON 98:104

Caldwell Pope 18, Drummond 17 in 15 skokov, Udrih ni igral; Thomas 33.



MILWAUKEE - PHOENIX 100:96

Antetokounmpo 28, Beasley 17; Warren 23, Williams 17.

LA LAKERS - SAN ANTONIO 98:119

Ingram 22, Clarkson 19; Leonard 25, Aldridge 16.

WASHINGTON - UTAH 92:102

Wall 23 in 11 podaj, Beal 22, Bogdanović 15;Hayward 30, Gobert 15, 21 skokov

DENVER - MEMPHIS 98:105

Gallinari 24, Harris 19; Conley 31, Gasol 23.

TORONTO - PORTLAND 112:106

DeRozan 33, Ibaka 18 in 10 skokov; Lillard 28, Harkless 18.

OKLAHOMA CITY - NEW ORLEANS 118:110

Westbrook 41, 11 skokov in 11 podaj, Kanter 20; Davis 38, Cousins 31 in 10 skokov.

LA CLIPPERS - CHARLOTTE * 124:121

Griffin 43 in 10 skokov, Redick 22; Walker 34, Batum 31.

* - po podaljšku

TEKME 27. FEBRUARJA:

NEW YORK - TORONTO

PHILADELPHIA - GOLDEN STATE

CLEVELAND - MILWAUKEE

BOSTON - ATLANTA

DALLAS - MIAMI

HOUSTON - INDIANA

SACRAMENTO - MINNESOTA

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 57 40 17 70,2 BOSTON CELTICS 59 38 21 64,4 WASHINGTON WIZARDS 57 34 23 59,6 TORONTO RAPTORS 59 35 24 59,3 ATLANTA HAWKS 58 32 26 55,2 CHICAGO BULLS 59 30 29 50,8 INDIANA PACERS 59 30 29 50,8 DETROIT PISTONS 59 28 31 47,5 ------------------------------------- MIAMI HEAT 59 27 32 45,8 MILWAUKEE BUCKS 57 26 31 45,6 CHARLOTTE HORNETS 59 25 34 42,4 NEW YORK KNICKS 59 24 35 40,7 PHILADELPHIA 76ERS 58 22 36 37,9 ORLANDO MAGIC 60 22 38 36,7 BROOKLYN NETS 58 9 49 15,5 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 58 49 9 84,5 SAN ANTONIO SPURS 58 45 13 77,6 HOUSTON ROCKETS 60 42 18 70,0 UTAH JAZZ 59 37 22 62,7 LOS ANGELES CLIPPERS 59 36 23 61,0 MEMPHIS GRIZZLIES 60 35 25 58,3 OKLAHOMA CITY THUNDER 59 34 25 57,6 DENVER NUGGETS 59 26 33 44,1 ------------------------------------- SACRAMENTO KINGS 59 25 34 42,4 PORTLAND TRAILBLAZERS 58 24 34 41,4 DALLAS MAVERICKS 58 23 35 39,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 59 23 36 39,0 NEW ORLEANS PELICANS 60 23 37 38,3 LOS ANGELES LAKERS 60 19 41 31,7 PHOENIX SUNS 59 18 41 30,5 * - v končnici

R. K.