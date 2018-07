Pella po porazu v finalu Umaga pohvalil Bedeneta

Cecchinato nadaljuje sanjsko sezono

23. julij 2018 ob 16:38

Umag - MMC RTV SLO

Marco Cecchinato je odkrtije teniške sezone. V finalu Umaga je navdušil in napovedal pohod med najboljših 20 igralcev sveta. Aljaž Bedene je zapravil veliko priložnost za odmeven dosežek.

Najboljši slovenski tenisač je imel na tribunah veliko navijačev. Prikazal je zelo dobro igro in lahko bi se prebil precej dlje. V osmini finala je odigral enega izmed najboljših obračunov na celotnem turnirju z Guidom Pello. Bedene je povedel s 7:5 in 4:1, imel je dva brejka prednosti. Argentinec se je nato zbral, unovčil preveč napak Ljubljančana in nadaljeval pot vse do nedeljskega finala.

Pella: Bedene je igral neverjetno

Po finalnem obračunu smo ga srečali in najbolj nas je seveda zanimal dvoboj z Bedenetom. "V osmini finala sploh nisem igral slabo. Bedene je igral neverjetno. Zasluženo je vodil s 7:5 in 4:1. Mislim, da do takrat nisem naredil veliko narobe. Ves teden sem igral zelo dobro in želel sem si zmagati na turnirju. Igral sem tretji finale na turnirjih ATP in še vedno sem brez zmage. Cecchinato je preprosto igral predobro. Dokazal je, da ni zastonj blizu najboljše dvajseterice na svetu," je bil slabe volje 28-letni Pella, ki je julija blestel. V 2. krogu Wimbledona je šokiral lanskega finalista Marina Čilića v petih nizih. Hrvat je vodil že z 2:0, nato pa je bil dvoboj prekinjen zaradi dežja, v nadaljevanju pa je Pella odigral brezhibno.

Na Hrvaškem uživa, saj je predlani dvignil tudi znamenito "solatno skledo" za zmago v Davisovem pokalu v Zagrebu. "Seveda sem bom naslednje leto znova vrnil sem. Zelo mi je všeč, saj je zraven peščena plaža, lepo vreme in lahko rečem, da so to neke vrste počitnice."

V štirih mesecih s 107. na 22. mesto

Cecchinato je v Umagu nadaljeval sijajno sezono. Do Roland Garrosa ni dobil niti enega dvoboja v glavnih žrebih turnirjev za grand slam. 5. marca je bil šele na 107. mestu lestvice ATP. Aprila je dobil turnir v Budimpešti, potem ko se je v glavni žreb uvrstil kot srečni poraženec kvalifikacij. Napredoval je na 59. mesto, po pravljici v Parizu pa je član elitne trideseterice. Danes se je zavihtel že na 22. mesto.

Oproščen zaradi pomanjkanja dokazov

V teniškem svetu je bil vse do polfinala na pariškem pesku še najbolj znan zaradi afere s prirejanjem izidov. Oktobra 2015 je na challengerju v Maroku dal znancu namig za stavo z razkritjem, da ima zdravstvene težave. Obračun proti veliko nižje uvrščenemu tekmecu je seveda gladko izgubil. Italijanska zveza ga je julija 2016 najprej kaznovala z 18 meseci prepovedi igranja in 40.000 evri, po pritožbi pa je kazen znižala na 12 mesecev. Končalo se je srečno, saj je bil po pritožbi zaradi napake pri pridobivanju dokazov oproščen.

Najboljši servisi v ključnih trenutkih

Na Roland Garrosu je v četrtfinalu senzacionalno izločil Novaka Đokovića in postal prvi italijanski polfinalist na turnirjih velike četverice po Corradu Barazzuttiju v Parizu leta 1978. Ima zelo natančen servis in prodoren forhend, na pesku vsekakor sodi med svetovno elito in v Umagu je stopnjeval formo skozi teden.

"To je zelo čustven trenutek zame. Nisem si mislil, da bom letos osvojil dva turnirja ATP in igral še v polfinalu Roland Garrosa. Trener me je odlično pripravil na finalni obračun, taktično sem izpolnil vse naloge. Servis je bil odličen v ključnih trenutkih. Nekaj asov sem zadel, ko je imel Pella priložnost za brejk. Tudi pri zaostanku z 2:4 v drugem nizu sem ostal miren in nadaljeval sem precej bolje," je pojasnil 25-letni Italijan.

Ko se je na začetku izvlekel, ga ni bilo mogoče ustaviti

Prav lahko bi se zgodilo, da bi izpadel že v prvem nastopu. V 1. krogu je bil prost, nato pa je imel Jirži Vesely v osmini finala že lepo prednost. Cecchinato se je znašel v ogromnih težavah pri izidu 2:6, 4:4 in 0/40. Po preobratu se je veselil zmage z 2:6, 7:5 in 7:5.

"Najbolj pommebno je bilo, da sem se izvlekel v uvodnem obračunu. Vesely je v drugem nizu pri izidu 4:4 imel tri priložnosti za brejk, a sem se rešil s servisom. Vedel sem, da je Čeh igral odličen tenis in v nadaljevanju sem lažje prihajal do zmag. Zdaj lahko rečem, da je to najsrečnejši trenutek v življenju. Mislim, da že nekaj mesecev sanjam. Res igram zelo dobro, tudi v finalu mi je šlo vse po načrtih. Skrajšane žoge so postale moja specialnost," je poudaril prvi Siciljanec z zmago na turnirjih ATP.

Na trdi podlagi želi med najboljših 20

Lani je v drugi polovici leta igral predvsem na challengerjih in zdaj ima lepo priložnost, da se zavithi v svetovni vrh: "V naslednjih tednih ne branim veliko točk in imam priložnost, da se prebijem med najboljših 20 na svetu. Motiva mi ne manjka. Zdaj bom igral v Hamburgu, potem pa se začnem pripravljati za trdo podlago. Igral bom v Torontu, Cincinnatiju, Winston Salemu in seveda v New Yorku. Tudi na trdi podlagi bi se rad izkazal."

Imenitna nedelja za italijanski tenis

V nedeljo je bil prav poseben dan za italijanski tenis, saj je Fabio Fognini v finalu turnirja v Bastadu premagal Richarda Gasqueta s 6:3, 3:6 in 6:1. "Moram čestitati tudi mojemu prijatelju Fogniniju. Zelo dobro se poznava in to je bila res imenitna nedelja za italijanski tenis," je zaključil Cecchinato.

Auger-Aliassime dokazal velik talent

Umag je zelo primeren turnir za mlade teniške upe. Leta 2006 sta v finalu igrala Novak Đoković in Stan Wawrinka, ki sta nato imela vrhunski karieri. Lani je zmagal Andrej Rubljov, ki se je letos vrnil po trimesečnem odmoru zaradi poškodbe. Rus je odigral sijajen dvoboj v osmini finala, ko ga je pošteno namučil Felix Auger-Aliassime. 17-letni Kanadačan je največji najstniški talent na svetu. Igra zelo atraktivno in številni strokovnjaki mu napovedujejo bleščečo kariero.

