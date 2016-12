Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Edini zadetek je dosegel član Torina Andrea Belotti. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pellegri debitiral še pred 16. rojstnim dnem

Izenačen skoraj 80 let star rekord

23. december 2016 ob 11:27

Rim - MMC RTV SLO/STA

Pietro Pellegri je pri 15 letih in devetih mesecih prvič zaigral v italijanskem nogometnem prvenstvu s tem izenačil rekordni mejnik iz leta 1937.

Mladi napadalec je v igro v dresu Genoe vstopil proti koncu tekme na gostovanju pri Torinu, ki je zmagal z 1:0.

Pellegri je bil rojen 17. marca 2001. Na dan tekme je bil star 15 let in 280. S tem je do dneva izenačil prejšnji dosežek najmlajšega nogometaša, ki je zaigral v italijanski prvi ligi iz daljnega leta 1937, ko je v dresu Rome v serie A debitiral Amadeo Amadei.

C. R.