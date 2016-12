Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Pep Guardiola varovancem ne bo odrekel treninga niti na božični dan. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pep Guardiola

23. december 2016 ob 18:23

Manchester - MMC RTV SLO

Trenirali bomo jutri (v soboto), pa tudi 25., popoldne pa gremo z avtobusom proti Hullu. Pripravljali se bomo, kot da ni božiča.

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola ne bo dal svojim igralcem premora niti v božičnem času, saj želi, da so popolnoma pripravljeni za ponedeljkovo tekmo 18. kroga angleškega prvenstva proti Hull Cityju.

Kot je povedal na novinarski konferenci, se je za to potezo odločil, potem ko se je posvetoval z nogometaši: "Dali so mi dober nasvet, povedali so mi, kaj pomeni tekma proti Hull Cityju na boxing day."

Medtem ko večina športnega sveta v prazničnih dneh obmiruje, pa na Otoku ni tako. Na državni praznik, t. i. boxing day (26. decembra), je po dolgoletni tradiciji na sporedu redni krog v Premier League.



