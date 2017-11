Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Pep Guardiola

30. november 2017 ob 10:18

Manchester - MMC RTV SLO

Redmondu sem povedal, da je zelo dober igralec. V lanski sezoni nas je tukaj pokopal. Lani ga še nisem poznal, a sem videl, kako dober je. Southampton ima nekaj odličnih igralcev. Redmond je v igri ena na ena sijajen.

Southampton sploh ni želel igrati. Zavlačevati so začeli že v 9. minuti. Želel sem, da bi igrali. Redmond tokrat ni mogel napadati, ker so se le branili. Govoril pa sem tudi z Oriolom Romeujem in van Dijkom.

Pep Guardiola je bil v sredo zvečer navdušen na stadionu Etihad, potem ko je Raheem Sterling v 96. minuti zagotovil Manchester Cityju zmago nad Southamptonom z 2:1 v 14. krogu Premier lige.

Zelo nenavadni so bili prizori po koncu tekme, ko se je Guardiola zapletel v pogovor z nogometašem Southamptona Nathanom Redmondom. Najprej ga je prijateljsko objel, potem pa je okoli 15 sekund krilil z rokami in mu nekaj razlagal. Španski strateg je nato v pogovoru za BBC povedal, da je Redmondu pojasnil, da je zelo dober igralec.

A. G.