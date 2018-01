Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Pep Guardiola

3. januar 2018 ob 11:04

Manchester - MMC RTV SLO

Vem, da se v Angliji šov mora nadaljevati, toda to ni več normalno. Ubili bomo igralce. Igrajo enajst mesecev brez premora. Igralce bi morali zaščititi in staviti na kakovost tekem, ne na kvantiteto.

Vem, da se nič ne bo spremenilo. Življenje bi teklo naprej, tudi če tekme ne bi bile na sporedu vsaka dva dneva. Nič se ne bi zgodilo.

Tekme lahko igraš na tri, štiri ali pet dni, ne pa na dva, saj na koncu pride do poškodb. Ni treba spreminjati čudovite tradicije igranja na Boxing Day, vendar pa ni normalno, da sredi dneva igraš težko tekmo na Selhurst Parku, se vrneš, nato ljudje slavijo novo leto, že čez dva dni pa igraš novo tekmo. Ljudje, ki se spoznajo na te stvari, pravijo, da se je v 48 urah nemogoče regenerirati. To ni košarka ali tenis, ki ju je mogoče igrati na dva dni.

Veliko igralcev ima v tem času težave z mišicami. Vem, da se zaradi mojih besed ne bo nič spremenilo. Tradicija je tradicija, vendar bi vas lepo prosil, da razmišljate o igralcih. Oni so umetniki in so razlog, zakaj smo vsi tukaj.

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola je zelo nezadovoljen s prazničnim sporedom tekem v Premier ligi. Poškodbe so načele tudi vodilno ekipo angleškega prvenstva. Brazilec Gabriel Jesus bo zaradi poškodbe kolena manjkal dva meseca, poškodovala pa sta se tudi Kevin de Bruyne in Kyle Walker. Po zmagi nad Watfordom s 3:1 je španski strokovnjak pozval k premisleku, a se hkrati zaveda, da Angleži ogromno dajo na tradicijo, BBC.

A. G.