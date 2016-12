Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kje bo Pepe nadaljeval kariero, za zdaj še ni znano. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pepeja skušajo na Kitajsko zvabiti z dvojnim zaslužkom

Portugalec na izhodnih vratih kraljevega kluba?

26. december 2016 ob 14:33

Madrid - MMC RTV SLO/STA

Eden najbolj prepoznavnih igralcev pri evropskem prvaku Real Madridu, portugalski branilec Pepe, naj bi bil po poročanju Marce na izhodnih vratih kluba.

Kitajski klubi mu ponujajo deset milijonov evrov čistega zaslužka na sezono, kar je še enkrat več, kot zdaj prejme v Madridu.

Klub in njegov menedžer Jorge Mendes se že eno leto pogovarjata o podaljšanju pogodbe, ki se izteče junija 2017. Pepe želi ostati v Realu še dve leti, na Santiagu Bernabeuu pa mu ponujajo pogodbo 1+1, enako kot drugim igralcem, starejšim od 32 let. Pepe bo 26. februarja star 34 let.

Kot piše Marca, Portugalec v Evropi ne želi obleči drugega dresa kot Realovega, na Kitajskem pa mu ponujajo bajne pogodbe. Trenutno ima v Madridu plačo 4,5 milijona evrov neto, kitajski klub Hebei Fortune, ki ga vodi Manuel Pellegrini, pa mu podobno kot vsaj še en klub ponuja dvakrat več.

