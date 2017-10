Perez: Vsak dan, ko je Dončić v Madridu, je za nas razkošje

Sergio Lllull dobro okreva

18. oktober 2017 ob 16:11

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Reala iz Madrida Florentino Perez se zaveda, da bodo 18-letnega Luko Dončića, ki je dokazal svojo vrednost tudi na EP-ju, težko zadržali v ekipi še dolgo.

Perez je v pogovoru za španski El Espanol dejal, da bodo Luko poskušali zadržati v klubu toliko časa, kolikor se bo dalo, a tudi sam meni, da ga bo zelo težko zadržati že za prihodnjo sezono.

"Vsak dan, ko je v Madridu, je za nas razkošje. Govorimo o enem najboljših igralcev na svetu, ki ima šele 18 let. Vsi želimo, da bi bilo njegovo profesionalno življenje najboljše, kot je lahko, skupaj z njim pa bomo sodelovali, da vidimo, ali je mogoče, da ga zadržimo še nekaj časa."

Dončič naj bi prihodnje leto sodeloval na naboru NBA, strokovnjaki napovedujejo, da bo eden izmed treh prvih izborov.

Dončić je zablestel že na začetku klubske sezone, na tekmi Evrolige proti Anadolu Efesu je dosegel 27 točk, kar je tudi njegov osebni rekord v ligi.

Lllull kmalu nazaj

Perez je v pogovoru dejal tudi, da je cilj Reala tako kot vedno udeležba na zaključnem turnirju Final Four, na poti do tja pa jim bo kmalu pomagal tudi eden najboljših košarkarjev ekipe, Španec Sergio Llull: "Je v fazi okrevanja in nanj bomo lahko računali veliko prej, kot smo mislili."

D. S.