Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 18 glasov Ocenite to novico! Zaenkrat se še ne ve, za kako resno poškodbo 32-letnega Roka Perka gre. Foto: Reuters Dodaj v

Perko si je ob padcu zlomil rebro

Strgalo se mu je sidro na vlečnici

24. oktober 2017 ob 11:55

Kaunertal - MMC RTV SLO, STA

S Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da se je v Kaunertalu poškodoval alpski smučar Rok Perko.

Po prvih informacijah naj bi čutil bolečine v prsnem košu, zato so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Perku se je strgalo sidro na vlečnici na strmejšem delu pobočja, zato je moral prečkati teren izven smučišča, kjer je prišlo do padca.

"Roku in njegovemu reprezentančnemu kolegu Mihi Hrobatu se je strgalo sidro na vlečnici na strmejšem delu pobočja. Po spustu na neurejenem delu proge, je Rok priletel v luknjo in globoki sneg, kar je vodilo do padca. Ob 11. uri je bil prepeljan v bolnišnico v Zamsu, ob 12.40 pa je glavni trener hitrih disciplin Peter Pen sporočil, da ima Rok zlomljeno peto rebro na desni strani ter da ni utrpel drugih poškodb. Roku želimo hitro okrevanje," je na svoji spletni strani obrazložil SZS.

M. L.