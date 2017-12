Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Veselje hokejistov Vegasa ob zmagovitem zadetku Davida Perrona. Foto: AP Drew Doughty je v Staples Centru izenačil izid na 2:2, a za zmago je Kingsom zmanjkalo moči. Foto: AP Hokejisti San Joseja so dobili loterijo kazenskih strelov proti Calgaryju. Foto: Reuters Washington je po kazenskih strelih premagal Boston. Edini kazenski strel je takole zadel Alex Ovečkin, ki je plošček pospravil za hrbet vratarja Antona Hudobina. Foto: Reuters Vancouver je brez večjih težav odpravil Chicago. Foto: Reuters Dodaj v

Perron pokopal Kingse v Staples Centru

Washington po kazenskih strelih prek Bostona

29. december 2017 ob 08:02

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v noči na petek izgubili derbi večera v Ligi NHL. Vegas Golden Knightsi so bili po podaljšku boljši s 3:2.

Mož odločitve na tekmi prve in tretje ekipe Zahoda je bil David Perron, ki je v četrti minuti podaljška s silovitim strelom iz zapestja plošček mimo palice vratarja Jonathana Quicka poslal v mrežo za 25. zmago Vegasa v sezoni.

Gostiteljem je sicer kazalo dobro, povedli so v 9. minuti tekme, ko se je med strelce vpisal Marian Gaborik. 35-letnik iz Trenčina je strel Dereka Forborta z modre črte preusmeril z desno rokavico v gol. Gostje so dolgo časa iskali izenačenje, vendarle jim je uspelo slabo minuto in pol pred koncem druge tretjine.

Po strelu z razdalje in Quickovi obrambi se je plošček odbil od desne vratarjeve vratnice, v mrežo ga je iz bližine nekako le strpal Jonathan Marchessault. Gostom je v tretji tretjini nato uspel preobrat, Brendan Leipsic je odbiti plošček iz bližine pospravil v gol za 1:2.

Kingsi so se znašli v težavah, iz katerih pa jih je rešil Drew Doughty. Jake Muzzin je sprožil z modre črte, 28-letni Doughty je podstavil palico in plošček preusmeril za hrbet nemočnega vratarja Marca Andreja Fleuryja. V podaljšku je nato vse upe Kalifornijcev po zmagi pokopal Perron.

Anže Kopitar je v 24 minutah in 18 sekundah enkrat sprožil na gol nasprotnika.

Liga NHL, tekme 28. decembra:

LOS ANGELES - VEGAS * 2:3

Gaborik 9., Doughty 56.; Marchessault 39., Leipsic 52., Perron 64.



WASHINGTON - BOSTON ** 4:3

TAMPA BAY - MONTREAL 3:1

FLORIDA - PHILADELPHIA 3:2

ARIZONA - TORONTO 4:7

VANCOUVER - CHICAGO 5:2

SAN JOSE - CALGARY ** 3:2



* - podaljšek; ** - kazenski streli

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 36 27 7 2 56 NEW JERSEY DEVILS 36 22 9 5 49 WASHINGTON CAPITALS 39 23 13 3 49 TORONTO MAPLE LEAFS 38 23 14 1 47 COLUMBUS BLUE JACKETS 38 22 13 3 47 BOSTON BRUINS 36 20 10 6 46 NEW YORK RANGERS 37 20 13 4 44 NEW YORK ISLANDERS 37 20 13 4 44 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 36 17 12 7 41 PITTSBURGH PENGUINS 38 19 16 3 41 PHILADELPHIA FLYERS 37 15 14 8 38 FLORIDA PANTHERS 37 16 16 5 37 MONTREAL CANADIENS 38 16 18 4 36 DETROIT RED WINGS 36 13 16 7 33 OTTAWA SENATORS 35 11 16 8 30 BUFFALO SABRES 37 9 20 8 26

Zahodna konferenca:

VEGAS GOLDEN KNIGHTS 36 25 9 2 52 NASHVILLE PREDATORS 36 22 9 5 49 LOS ANGELES KINGS 38 22 11 5 49 WINNIPEG JETS 38 21 11 6 48 ST. LOUIS BLUES 39 23 14 2 48 SAN JOSE SHARKS 35 20 11 4 44 DALLAS STARS 38 20 15 3 43 MINNESOTA WILD 37 19 15 3 41 ------------------------------------- CALGARY FLAMES 37 18 15 4 40 ANAHEIM DUCKS 38 16 14 8 40 CHICAGO BLACKHAWKS 36 17 14 5 39 COLORADO AVALANCHE 36 17 16 3 37 VANCOUVER CANUCKS 38 16 17 5 37 EDMONTON OILERS 37 17 18 2 36 ARIZONA COYOTES 40 9 26 5 23

Tekme 29. decembra:

NEW JERSEY - BUFFALO

OTTAWA - COLUMBUS

DETROIT - NY RANGERS

TAMPA BAY - PHILADELPHIA

CAROLINA - PITTSBURGH

MINNESOTA - NASHVILLE

WINNIPEG - NY ISLANDERS

DALLAS - ST. LOUIS

COLORADO - TORONTO

EDMONTON - CHICAGO

ANAHEIM - CALGARY

Mitja Lisjak