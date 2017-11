Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 10 glasov Ocenite to novico! V Peruju se je po uvrstitvi nogometašev na SP začelo nebrzdano slavje. Foto: Reuters Sorodne novice Jedinak s hat-trickom popeljal Avstralijo na svetovno prvenstvo Dodaj v

Peru zadnji udeleženec svetovnega prvenstva; bobni za žreb določeni

Žreb bo 1. decembra

16. november 2017 ob 08:31

Lima - MMC RTV SLO

Kot zadnji se je na svetovno nogometno prvenstvo v Rusiji uvrstil Peru, ki je na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij z 2:0 odpravil predstavnika Oceanije Novo Zelandijo. Peru se je na tekmovanje uvrstil po 36 letih.

Prva tekma v Wellingtonu se je končala brez zadetkov, v Limi pa je mrežo Nove Zelandije v 27. minuti načel Jefferson Farfan. V 65. minuti je končni izid postavil Christian Ramos. Zjutraj na dan tekme so hotel, v katerem so stanovali Novozelandci, preletavala vojaška letala. Sprožili so tudi ognjemet.

Peru, deseta reprezentanca na lestvici Fife, je pred žrebom pristala v drugem bobnu. Žreb bo 1. decembra v Moskvi, v živo ga boste lahko spremljali na MMC TV.

UDELEŽENCI SVETOVNEGA PRVENSTVA

Azija (5): Iran, Južna Koreja, Japonska, Savdska Arabija, Avstralija

Afrika (5): Tunizija, Nigerija, Maroko, Senegal, Egipt

Severna in Srednja Amerika (3): Mehika, Kostarika, Panama

Južna Amerika (5): Brazilija, Urugvaj, Argentina, Kolumbija, Peru

Evropa (13 + 1): Rusija, Francija, Portugalska, Nemčija, Srbija, Poljska, Anglija, Španija, Belgija, Islandija, Švica, Hrvaška, Švedska, Danska

RAZPOREDITEV PO BOBNIH

Prvi boben: Rusija, Nemčija, Brazilija, Portugalska, Argentina, Belgija, Poljska, Francija

Drugi boben: Španija, Anglija, Kolumbija, Mehika, Urugvaj, Švica, Hrvaška, Peru

Tretji boben: Švedska, Danska, Kostarika, Islandija, Tunizija, Egipt, Senegal, Iran

Četrti boben: Srbija, Nigerija, Japonska, Maroko, Panama, Južna Koreja, Savdska Arabija, Avstralija

R. K.