Rafael Nadal je bil v finalu prevelik zalogaj za japonskega izzivalca Keija Nišikorija. Foto: Reuters

Nišikori ni našel pravega odgovora na silovite forhende Rafaela Nadala. Foto: Reuters

Peščeni kralj Nadal bliskovito do 11. zvezdice v Monte Carlu

22. april 2018 ob 16:25,

zadnji poseg: 22. april 2018 ob 16:52

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Španski tenisač Rafael Nadal je brez večjih težav dobil turnir v Monte Carlu. V finalu je v dveh nizih odpravil Japonca Keija Nišikorija, bilo je 6:3 in 6:2.

Nadal je turnir v Monaku dobil že enajstič, s čimer je še izboljšal rekord iz lanske sezone, ko je v finalu v treh nizih (7:5, 5:7 in 6:0) premagal Francoza Gaela Monfilsa.

Obenem je Nadal s finalnim slavjem v kneževini zavzel vrh večne lestvice zmagovalcev turnirjev serije masters. Namreč, osvojil je 31 turnirjev te serije, enega več od drugouvrščenega Srba Novaka Đokovića.

Nadal: To se ne zgodi vsak dan

"Sem na svojih igriščih, počutim se odlično. V zadnjih petih mesecih ni bilo tako, imel sem kar nekaj težav. A zdaj sem zdrav in pripravljen na nove izzive, a o Barceloni in Parizu še ne razmišljam. Zdaj uživam v zmagi, to se ne zgodi vsak dan," je po dvoboju povedal 31-letni zmagovalec 16 turnirjev za grand slam.

Nadalovi forhendi preveč za Nišikorija

Nadal, ki je na poti do finala premagal Aljaža Bedeneta, Karena Kačanova, Dominica Thiema in Grigorja Dimitrova, dvoboja sicer ni začel najbolje, začetni udarec je izgubil že v tretji igri, a je nato v naslednji uprizoril re-break in izenačil na 2:2. Ključni trenutek prvega niza se je zgodil v šesti igri, ko si je Španec priigral dve priložnosti za brejk, Japonec je prvo še ubranil, drugo pa izgubil s predolgim udarcem (4:2). V deveti igri se je Nišikori upiral, na mreži z natančnim volejem mu je nasprotniku še uspelo preprečiti zmago v prvem nizu, a v nadaljevanju ni imel realnih možnosti, Majorčan je slavil s 6:3.

Nazadnje za bron v Riu

V drugem nizu je Nišikori dvakrat izgubil začetni udarec, prvič v tretji igri, drugič v peti, ko nikakor ni našel odgovora na silovite Nadalove forhende (4:1). Brejk je Nadal v naslednji igri potrdil (5:1), dvoboj pa brez izgubljene točke z bekhend winnerjem dobil v osmi igri. Dvoboj je trajal uro in 33 minut. To je bila zanj jubilejna deseta zmaga nad Nišikoriem, Japonec ga je premagal zgolj dvakrat, nazadnje v boju za olimpijski bron v Riu de Janeiru pred dvema letoma, ko je bilo 6:2, 6:7 in 6:3.

Monte Carlo (M)

(4.872.105 evrov, pesek)



Finale:

NADAL (ŠPA/1) - NIŠIKORI (JAP)

6:3, 6:2

M. L.