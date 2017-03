Pet Slovencev na tekmi v Trondheimu - Kraft ga je polomil

Tekma bo v četrtek ob 17.00

15. marec 2017 ob 17:30,

zadnji poseg: 15. marec 2017 ob 19:11

Trondheim - MMC RTV SLO

Po odpadli tekmi v Lillehammerju je tudi kvalifikacije v Trondheimu motil veter. Stefan Kraft je izgubil vodstvo na turneji Raw Air. Na četrtkovi tekmi bo nastopilo pet Slovencev.

Trening so zaradi močnega vetra prestavili na 15.30. Kvalifikacije so se začele ob 17.30, po 40 skakalcih pa bile so prekinjene zaradi močnega vetra in sneženja, a jim jih je po več kot dveh urah le uspelo izpeljati.

Wellinger unovčil smolo Stocha

Kvalifikacije je dobil Kamil Stoch (139 m), drugo mesto je zasedel Andreas Stjernen, tretje pa Andreas Wellinger. Nemec je tudi prevzel vodstvo na norveški turneji. Vodilni v svetovnem pokalu Kraft je v težkih razmerah pristal pri 120 metrih, zato je izgubil vodstvo na turneji Raw Air. Na drugem mestu zaostaja 7,1 točke.

Tepeš in Semenič prekratka

Peter Prevc, ki je lani zmagal v Trondheimu, je s 137 metri končal na petem mestu. Zelo se je izkazal tudi Anže Lanišek (133 m), ki je zasedel 10. mesto. Jernej Damjan je bil na 35. mestu (123 m), Nejc Dežman pa 36. (125 m). Izpadla sta Jurij Tepeš (116 m) in Anže Semenič (118 m).

Domen Prevc izpustil nastop

Gregor Schlierenzauer je po dolgotrajnem čakanju peš odšel s skakalnice, podobno so pozneje storili še njegova rojaka Manuel Fettner in Michael Hayböck ter Domen Prevc. Zadnji trije imajo nastop na jutrišnji tekmi zagotovljen neposredno.



Organizatorji norveške turneje so sporočili tudi nov program do konca. V četrtek bo v Trondheimu predvidena tekma ob 17.00, spremembe pa bodo v petek in v soboto v Vikersundu. Na letalnici s svetovnim rekordom bo v petek tekma s samo eno serijo, torej tista, ki bi v torek morala biti v Lillehammerju, a je odpadla zaradi premočnega vetra.

V soboto bodo kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo in ekipna tekma, v nedeljo pa torej še finalna posamična tekma norveške turneje.

Izidi kvalifikacij: daljave točke 1. K. STOCH POL 139,0 146,0 2. A. STJERNEN NOR 139,0 144,5 3. A. WELLINGER NEM 138,0 139,5 4. J. A. FORFANG NOR 140,0 137,4 5. P. PREVC SLO 137,0 135,2 6. V. DESCOMBES FRA 139,0 134,3 7. D. ITO JAP 135,0 132,2 6. M. EISENBICH. NEM 129,5 132,1 9. S. AMMANN ŠVI 135,0 125,9 10. M. KOT POL 130,5 124,8 . A. LANIŠEK SLO 133,0 124,8 27. S. KRAFT AVT 120,0 111,5 35. J. DAMJAN SLO 123,0 108,4 36. N. DEŽMAN SLO 125,0 108,3 Brez nastopa na tekmi: 47. J. TEPEŠ SLO 116,0 102,1 49. A. SEMENIČ SLO 118,0 100,6

Raw Air, vrstni red (5/10): točke 1. A. WELLINGER NEM 942,2 2. S. KRAFT AVT 935,1 3. M. EISENBICHLER NEM 917,5 4. A. STJERNEN NOR 906,5 5. P. PREVC SLO 889,8 6. J. A. FORFANG NOR 883,9 7. P. ZYLA POL 883,3 8. D. ITO JAP 873,2 9. R. FREITAG NEM 869,2 10. K. STOCH POL 861,9 ... 19. J. DAMJAN SLO 767,4 26. N. DEŽMAN SLO 632,6 36. J. TEPEŠ SLO 531,1 37. A. SEMENIČ SLO 517,4 40. T. BARTOL SLO 504,2 61. A. LANIŠEK SLO 266,2 74. D. PREVC SLO 123,4





Četrtek ob 17.00:

Trondheim, posamična tekma



Petek ob 16.30:

Vikersund, posamična tekma z eno serijo



Sobota ob 16.15:

Vikersund, kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo in moštvena tekma



Nedelja ob 14.15:

Vikersund, posamična tekma