Pet Slovencev v finalu, a brez boja za vrh

12. marec 2017 ob 14:12,

zadnji poseg: 12. marec 2017 ob 15:11

Oslo - MMC RTV SLO

Na Holmenkollnu je po sobotni ekipni tekmi na sporedu še prva posamična preizkušnja norveške Raw Air turneje. Po prvi seriji vodi Andreas Wellinger.

Nemški skakalec je potrdil dobro formo s skokom 133,5 m. Najbolj se mu je približal Stefan Kraft, ki je pristal pri 130,0 m in za Wellingerjem zaostaja za 1,7 točke. Ostali imajo večji zaostanek. Skoraj deset točk za Avstrijcem je na tretjem mestu Daiki Ito. V finale se je uvrstilo pet Slovencev. Peter Prevc je bil 18., Jurij Tepeš 21., Jernej Damjan 23., Anže Semenič 27., Tilen Bartol pa 30. 111,0 m Nejca Dežmana je bilo premalo za preboj v drugo serijo.

V petkovih kvalifikacijah je brez nedeljskega nastopa ostal Anže Lanišek, ki je bil zaradi dresa diskvalificiran.

Raw Air turneja je novost v svetovnem pokalu. Tekmovanja potekajo deset dni neprestano. V skupni seštevek gredo vsi skoki, tudi na ekipnih tekmah in v kvalifikacijah, tako da bo odločalo kar 16 nastopov. Za zdaj je Peter Prevc po treh serijah zelo uspešen, saj zaseda drugo mesto za Stefanom Kraftom. Najboljši skakalec lanske zime je bil razpoložen tudi v poskusni seriji, kjer je imel drugo daljavo (130,5 m). Najboljši je bil domači skakalec Johann Andre Forfang.

Neposredni prenos tekme lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

VIDEO Skok Petra Prevc v prvi seriji

Po prvi seriji: daljave točke 1. A. WELLINGER NEM 133,5 135,0 2. S. KRAFT AVT 130,0 133,3 3. D. ITO JAP 127,5 123,0 4. D. A. TANDE NOR 128,5 121,4 5. K. STOCH POL 126,0 121,0 6. M. EISENBICH. NEM 125,5 120,4 7. R. JOHANSSON NOR 126,0 119,8 8. A. STJERNEN NOR 124,5 116,9 9. P. ZYLA POL 124,0 116,7 10. M. FETTNER AVT 127,0 115,0 ... 18. P. PREVC SLO 121,0 108,4 21. J. TEPEŠ SLO 120,0 106,0 23. J. DAMJAN SLO 118,5 104,6 27. A. SEMENIČ SLO 117,0 99,8 30. T. BARTOL SLO 114,5 94,9 42. N. DEŽMAN SLO 111,0 87,8

T. J.