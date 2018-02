Petarda v mreži nemočnih Kraljev

Tampa Bay po zaostanku 2:4 zabila pet golov

2. februar 2018 ob 07:13

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so bili nemočni v Nashvillu, kjer so jih Predatorji popolnoma nadigrali in slavili s 5:0.

Vsega je bilo konec že v uvodni tretjini, ki so jo gostitelji dobili s 3:0. V domačo ekipo se je vrnil Filip Forsberg, ki je dosegel gol in podajo. Tri podaje je dosegel Ryan Johansen. "Prikazali smo najbrž najboljšo uro hokeja po zelo dolgem času," je bil zadovoljen trener zmagovalcev Peter Laviolette.

Rinne: Nisem imel veliko dela

Izkazal se je tudi Pekka Rinne, ki je zaustavil 19 strelov za svoj peti shutout sezone. "Moram priznati, da danes res nisem imel veliko dela, užival sem v predstavah soigralcev. Napadalci so se res izkazali," je bil zadovoljen finski čuvaj mreže.

Stevens: Bili so agresivni

Anže Kopitar je v 18 minutah sprožil en strel na gol. Njegov trener John Stevens je bil kratek: "Vso tekmo so imeli kontrolo nad ploščkom, bili so agresivni in to je bil ključ do zmage."

Strele dosegle pet zaporednih golov

Tampa Bay je v gosteh premagala Calgary s 7:4. Flamsi so sredi tekme vodili že s 4:2, a do konca srečanja se je bliskalo le še v mreži Calgaryja.

Liga NHL, tekme 1. februarja:

NASHVILLE - LOS ANGELES 5:0

Smith 11., Forsberg 17., Jarnkrok 18., Sissons 32., Arvidsson 50.



BOSTON - ST. LOUIS 3:1

BUFFALO - FLORIDA 2:4

NEW JERSEY - PHILADELPHIA 4:3

NY RANGERS - TORONTO 0:4

CAROLINA - MONTREAL 2:0

OTTAWA - ANAHEIM * 2:1

WINNIPEG - VEGAS * 2:3

CALGARY - TAMPA BAY 4:7

EDMONTON - COLORADO * 3:4

ARIZONA - DALLAS 1:4

VANCOUVER - CHICAGO 4:2

* - v podaljšku

Tekme 2. februarja:

PITTSBURGH - WASHINGTON

CAROLINA - DETROIT

COLUMBUS - SAN JOSE

MINNESOTA - VEGAS

Vzhod: T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 51 35 13 3 73 BOSTON BRUINS 49 30 11 8 68 WASHINGTON CAPITALS 50 30 15 5 65 TORONTO MAPLE LEAFS 53 30 18 5 65 NEW JERSEY DEVILS 50 26 16 8 60 PITTSBURGH PENGUINS 52 28 21 3 59 COLUMBUS BLUE JACKETS 50 27 19 4 58 PHILADELPHIA FLYERS 51 24 19 8 56 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 51 24 19 8 56 NEW YORK RANGERS 51 25 21 5 55 NEW YORK ISLANDERS 52 25 22 5 55 FLORIDA PANTHERS 49 21 22 6 48 DETROIT RED WINGS 49 20 21 8 48 MONTREAL CANADIENS 51 20 25 6 46 OTTAWA SENATORS 49 16 24 9 41 BUFFALO SABRES 51 14 28 9 37 Zahod: T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 50 34 12 4 72 WINNIPEG JETS 52 30 13 9 69 NASHVILLE PREDATORS 49 30 12 7 67 ST. LOUIS BLUES 53 31 19 3 65 DALLAS STARS 52 29 19 4 62 COLORADO AVALANCHE 50 28 18 4 60 SAN JOSE SHARKS 50 26 16 8 60 ANAHEIM DUCKS 52 25 17 10 60 ------------------------------------- MINNESOTA WILD 50 27 18 5 59 LOS ANGELES KINGS 51 27 19 5 59 CALGARY FLAMES 51 25 18 8 58 CHICAGO BLACKHAWKS 51 24 20 7 55 EDMONTON OILERS 50 22 24 4 48 VANCOUVER CANUCKS 51 21 24 6 48 ARIZONA COYOTES 51 12 30 9 33

