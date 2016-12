Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 58 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc se bo v miru pripravljal na novoletno turnejo. Foto: www.alesfevzer.com Domen Prevc odhaja na novoletno turnejo povsem sproščen. Foto: www.alesfevzer.com Cene Prevc je v Engelbergu zasedel 30. in 29. mesto. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Domen Prevc gre na turnej... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Peter Prevc bo izpustil državno prvenstvo

Novoletna turneja se bo začela 30. decembra

21. december 2016 ob 13:12

Planica - MMC RTV SLO/STA

Smučarji skakalci se na prihajajočo novoletno turnejo pripravljajo v Planici, kjer jih v četrtek čakata še tekmi državnega prvenstva. Peter Prevc je sporočil, da tako na ekipni kot posamični tekmi ne bo skakal.

"Danes je šlo na treningu glede na prejšnje skoke bolje," je bil zadovoljen najstarejši izmed bratov Prevc.

Državno prvenstvo bo vseeno izpustil. "Prihodnosti ne more napovedovati nihče. Lahko si samo zadaš načrt, delaš, kolikor je v tvoji moči, in verjameš, da se bo vse skupaj dobro razvilo. Dobro je, da je pred mano zdaj vikend brez tekme, ker ko greš s tekem s slabimi občutki, imaš v glavi nekaj idej, kako bi skoke popravil, potem imaš pa samo en trening, kjer ti ga polovica uspe, polovica pa ne. Na vsaki novi skakalnici imaš samo tri skoke, da se ji privadiš, v glavi pa ideje, kako bi to naredil, se izboljšal, pa ti morda zmanjka malo časa. Zdaj je pravi čas, da te ideje udejaniš," je dejal najboljši skakalec prejšnje zime.

"Glede na zadnji mesec je vse skupaj daleč od tega, da bi se boril za kakršno koli vidnejšo uvrstitev na novoletni turneji. Bomo videli, kako bo, ko bom prišel tja, kmalu se bo videlo, kako sem pripravljen, treba bo biti potrpežljiv. Na novoletni turneji je treba iti iz skoka v skok, teh je osem, deset dni se zelo vleče," je še dejal lanski zmagovalec.

Domen: Vse skakalnice so zame enake

Prvi favorit v slovenski ekipi bo nedvomno Domen Prevc, ki pa kljub vodstvu v skupnem seštevku svetovnega pokala na naslednje tekme odhaja povsem neobremenjen. "Vse skakalnice so zame enake, ne delam razlik. Sam grem vedno enako na tekmo, ne vem, zakaj bi se s čimerkoli obremenjeval, grem sproščeno in mislim, da je to najboljše," je dejal najmlajši med brati Prevc.

"Zame ta turneja pomeni le štiri tekme na kupu. Sistem skokov na pare ni skoraj nič drugačen od običajne tekme, vsak ima možnost priti v finale, če le dobro skoči, pozna pa se, da moraš v kvalifikacijah dobro skočiti, da dobiš dober par," je pred odhodom na turnejo še dejal Domen Prevc.

Cilji na novoletni turneji: Eden med tri, še eden med 15

Pritiska svojim varovancem ne nalaga niti glavni trener reprezentance Goran Janus. Ekipa bo na turnejo odpotovala naslednjo sredo. "Zdaj si predvsem želim, da se spočijemo, čeprav nas jutri čaka še državno prvenstvo. Vreme nam bo služilo in upam na čim več dobrih skokov. Določene stvari smo preizkušali na treningih, teh bo veliko, treba se je tudi regenerirati," je dejal Janus, za cilje pa napovedal: "Konkretno so cilji eden med trojico še eden med petnajsterico skupno. Vemo, da imamo rumeno majico, favoritov je veliko, razlike so majhne, vsak ima svoje dneve. Imamo štiri različne skakalnice, treba bo iti iz dneva v dan."

Novoletna turneja, kjer Peter Prevc brani naslov, se bo začela v Oberstdorfu prihodnji petek. Kvalifikacije bodo dan prej.

Ob treh bratih Prevc bodo na turneji štirih skakalnic nastopili še Jurij Tepeš, Anže Semenič, Rok Justin in Jernej Damjan.

Spored novoletne turneje:

30. 12.: Oberstdorf

1. 1.: Garmisch-Partenkirchen

4. 1.: Innsbruck

6. 1.: Bischofshofen

R. K.