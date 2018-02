Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 13 glasov Ocenite to novico! Jernej Damjan je najboljši Slovenec v seštevku svetovnega pokala v letošnji sezoni. Foto: EPA Peter Prevc bo izpustil tekmi v Lahtiju, kjer mu skakalnica ne leži. Precej večje možnosti ima na poletih v Vikersundu in Planici. Foto: EPA Dodaj v

Peter Prevc bo izpustil Lahti, trener Janus zbolel

Nejc Frank bo vodil skakalce na Finskem

28. februar 2018 ob 16:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Smučarski skakalci imajo tudi po olimpijskih igrah zelo zgoščen urnik. V soboto in nedeljo bosta v Lahtiju na sporedu ekipna in posamična preizkušnja. Slovenijo bodo zastopali Jernej Damjan, Tilen Bartol, Anže Semenič, Domen Prevc, Nejc Dežman in Anže Lanišek.

Na Finsko bo odpotovalo šest slovenskih skakalcev, vodil jih bo Nejc Frank, pomočnik glavnega trenerja Gorana Janusa, ki je zbolel. Podobno se je zgodilo tudi Timiju Zajcu, Peter Prevc pa se bo v miru pripravil na naporen zaključek sezone s turnejo Raw Air na Norveškem in nato še na finale v Planici.

V petek bosta v Lahtiju na sporedu treninga in kvalifikacije, ekipna tekma bo v soboto ob 16.30, v nedeljo ob 15.30 pa sledi še posamična tekma.

Turneja Raw Air bo izjemno naporna, saj med 9. in 18. marcem skakalci ne bodo imeli niti enega prostega dne. Oslo, Lillehammer, Trondheim in Vikersund so postaje norveške turneje, ki prinaša tudi lepe denarne nagrade.

Svetovni pokal, po 16. tekmi (od 23): 1. K. STOCH POL 863 2. R. FREITAG NEM 820 3. A. WELLINGER NEM 736 4. D. A. TANDE NOR 710 5. J. A. FORFANG NOR 529 6. R. JOHANSSON NOR 448 7. S. KRAFT AVT 444 8. D. KOBAJAŠI JAP 434 9. A. FANNEMEL NOR 416 10. D. KUBACKI POL 415 ... 15. J. DAMJAN SLO 301 17. P. PREVC SLO 282 18. A. SEMENIČ SLO 241 23. T. BARTOL SLO 141 28. T. ZAJC SLO 84 36. N. DEŽMAN SLO 33 39. Ž. JELAR SLO 36 41. D. PREVC SLO 31

