Peter Prevc drugi v kvalifikacijah Osla

V soboto ob 16.15 ekipna tekma, v nedeljo še posamična

10. marec 2017 ob 12:08,

zadnji poseg: 10. marec 2017 ob 18:59

Oslo - MMC RTV SLO

Peter Prevc je odlično začel norveško skakalno turnejo, saj je v kvalifikacijah pred nedeljsko posamično tekmo osvojil drugo mesto. Boljši je bil le Nemec Andreas Wellinger.

Prevc je na Holmenkollnu pristal pri 130,5 m, medtem ko je bil Wellinger dva metra daljši (132,5 m). Tretje mesto je pripadlo še enemu Nemcu Richardu Freitagu (128,0 m).

Poleg Petra bo na tekmi še pet Slovencev. Jernej Damjan je bil 23. (123,0), Tilen Bartol 28. (122,5), Nejc Dežman 33. (121,0), Jurij Tepeš 44. (115,0) in Anže Semenič 46. (116,5 m). Anže Lanišek je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran.

Peter spet malo užival v zraku

"Z zadnjim današnjim skokom sem zelo zadovoljen, saj sem po dolgem času naredil napredek v tehniki. Spet sem malo užival v zraku, medtem ko sem se pri prvih dveh skokih za trening še zelo mučil. Bila sta zelo podobna, s starimi napakami, zato sem vesel, da mi je v kvalifikacijah uspelo narediti preskok in sem naredil lep skok. Tokrat kvalifikacijski skok daje večjo težo vsemu skupaj, a kako bi rekel ... že do zdaj sem kvalifikacijsko serijo, ne glede na to, ali sem se moral kvalificirati ali ne, vzel kot tekmo, da sem sam sebe malce preizkusil, testiral, poskusil kaj novega. Tako sem naredil tudi danes. Glavo je bilo treba razdražiti, da vidiš, kaj je še za spremeniti, in to mi je danes uspelo," je po kvalifikacijah povedal Peter Prevc.

10 dni brez dneva premora

Kvalifikacije štejejo tudi za novoustanovljeno turnejo Raw Air. Poleg tega pa tudi točke v serijah na dveh ekipnih in seveda na posamičnih tekmah. Skupno bo torej v seštevek štelo vseh 10 dni, brez dneva premora za skakalce.

Na ekipni tekmi Prevc, Damjan, Bartol in Dežman

V soboto ob 16.15 bo v Oslu ekipna tekma, v nedeljo ob 14.15 pa še posamična. Barve Slovenije na ekipni tekmi bodo branili najboljši štirje možje iz kvalifikacij, torej Dežman, Bartol, Damjan in Prevc.

Domen se vrača v Lillehammerju

Domen Prevc, najvišje uvrščeni slovenski skakalec v svetovnem pokalu, bo Oslo izpustil in se reprezentanci pridružil na drugi postaji turneje Raw Air v Lillehammerju.

SMUČARSKI SKOKI SVETOVNI POKAL

OSLO Kvalifikacije: daljave točke 1. A. WELLINGER NEM 132,5 140,5 2. P. PREVC SLO 130,5 135,9 3. R. FREITAG NEM 128,0 131,8 4. M. EISENBICH. NEM 128,0 130,0 5. S. KRAFT AVT 126,5 129,8 6. M. KOT POL 129,0 129,5 7. P. ZYLA POL 128,0 128,9 8. M. FETTNER AVT 126,5 127,9 . D. KUBACKI POL 125,5 127,9 10. A. STJERNEN NOR 126,0 127,7 11. K. STOCH POL 124,5 124,5 23. J. DAMJAN SLO 123,0 118,3 28. T. BARTOL SLO 122,5 115,5 33. N. DEŽMAN SLO 121,0 111,8 44. J. TEPEŠ SLO 115,0 106,3 46. A. SEMENIČ SLO 116,5 103,3

TURNEJA RAW AIR, spored

Sobota ob 16.15:

Oslo, moštvena tekma

Nedelja ob 14.15:

Oslo, posamična tekma

Ponedeljek ob 17.30:

Lillehammer, kvalifikacije

Torek ob 17.00:

Lillehammer, posamična tekma

Sreda ob 17.30 (prenos na MMC TV):

Trondheim, kvalifikacije

Četrtek, 16. 3., ob 17.00:

Trondheim, posamična tekma

Petek, 17.3., ob 16.30:

Vikersund, kvalifikacije

Sobota, 18.3., ob 16.15:

Vikersund, moštvena tekma

Nedelja, 19.3., ob 14.15:

Vikersund, posamična tekma

