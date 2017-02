Peter Prevc ni bil v igri za medaljo, prvak Kraft

Srebro in bron v Nemčijo

25. februar 2017 ob 09:28,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 18:13

Lahti - MMC RTV SLO

Prva tekma skakalcev na svetovnem prvenstvu v Lahtiju se ni izšla po slovenskih željah. Na srednji napravi se je v finale izmed četverice uvrstil le Peter Prevc, ki je bil 11.

Svetovni prvak je postal Stefan Kraft, ki je vodil že po prvi seriji. Srebro je osvojil Nemec Andreas Wellinger, bron pa njegov rojak Marcus Eisenbichler.

Sanje o vrhunski slovenski uvrstitvi so se hitro razblinile. Peter Prevc, ki je bil na treningih med najboljšimi, je v prvo skočil le 92,5 metra in bil na 15. mestu, devet točk za tretjim mestom in 14 točk za Kraftom. V finalu je pristal pri 95 metrih in napredoval za štiri stopničke. Lanskoletni zmagovalec svetovnega pokala razočaranja ni skrival.

P. Prevc: Vse skupaj se je sesulo

"Če čez 10 let pogledaš, kateri si bil na svetovnem prvenstvu, je popolnoma vseeno, ali sta dve enici (11.) ali številki ena in pet (15.). Ni mi uspelo, kot sem sposoben. Nekako je bila tekma odsev celotne sezone. Na treningih je še nekako šlo, ko je prišla tekma, pa se skoki niso sestavili. Namesto, da bi se v mozaik še kakšen kamenček dodal, se je vse skupaj sesulo. Ne vem, nisem zadovoljen," je povedal Peter Prevc.

Po prvi seriji je s skokom 99,5 metra vodil Kraft, ki si je nabral štiri točke prednosti pred Andrasom Wellingerjem. Tretji je bil Micahel Hayböck, četrti pa Kamil Stoch. Drugega in sedmega so ločile le tri točke, kar je obetalo pravo dramo v finalu.

In res je bila. Z daljavo dneva 100,5 metra se je na stopničke izstrelil Eisenbichler, stotico pa je dosegel tudi Wellinger. Kraft je zdržal pritisk in 98 metrov je pomenilo, da je "požlahtil" bron s prejšnjega svetovnega prvenstva. Poraženci tekme so Poljaki, ki so imeli tri med osmerico, a nobenega na zmagovalnem odru. Vodilni v svetovnem pokalu Stoch je bil četrti, za medaljo pa je zaostal za 1,1 točke.

Šesti naslov Avstrijecev na srdnji napravi

V avstrijskem taboru so na srednji skakalnici slavili dvajseto odličje, šesto zlato. Pred Kraftom, ki je slavil svoj prvi posamični članski naslov, so prvaki postali Toni Innauer (1980), Armin Kogler (1982), sedaj prvi trener reprezentance Heinz Kuttin (1991), Wolfgang Loitzl (2009) in Thomas Morgenstern (2011).

Preostali Slovenci so v prvi seriji nastopili podobno kot na treningih in kvalifikacijah v preteklih dveh dnevih. To je pomenilo, da se niso uvrstili med najboljšo trideseterico. Jernej Damjan je zasedel 32. mesto (88 m), Domen Prevc 34. (89 m) in Cene Prevc 43. mesto (86 m). To je bil najslabši nastop slovenske vrste v tej sezoni.

V poskusni seriji je bil od Slovencev najdaljši Peter Prevc, ki je pristal pri 96,5 m. Imel je tretjo oceno. Boljša sta bila le Andreas Wellinger (98,5 m) in Maciej Kot (97,0 m). Preostali Slovenci so bili v ozadju. Damjan je bil 34., Cene Prevc 40., Domen Prevc pa zadnji, 49.

Končni vrstni red: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 99,5/98,0 270,8 2. A. WELLINGER NEM 96,5/100,0 268,7 3. M. EISENBICHL. NEM 95,0/100,5 263,6 4. K. STOCH POL 96,5/99,0 262,5 5. M. KOT POL 95,0/95,5 255,1 6. M. HAYBÖCK AVT 98,0/95,5 254,4 7. J. FORFANG NOR 93,0/98,5 253,1 8. D. KUBACKI POL 96,5/93,5 251,5 9. R. FREITAG NEM 94,5/96,0 250,4 10. D. ITO JAP 95,0/94,5 249,8 11. P. PREVC SLO 92,5/95,0 247,2

Po prvi seriji: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 99,5 135,8 2. A. WELLINGER NEM 96,5 131,5 3. M. HAYBÖCK AVT 98,0 130,9 4. K. STOCH POL 96,5 129,8 5. D. KUBACKI POL 96,5 129,3 6. M. EISENBICHL. NEM 95,0 128,3 7. M. KOT POL 95,0 128,1 8. D. ITO JAP 95,0 124,7 9. M. FETTNER AVT 95,0 123,9 10. R. FREITAG NEM 94,5 123,9 ... 15. P. PREVC SLO 92,5 121,2 Izven finala: 32. J. DAMJAN SLO 88,0 109,2 34. D. PREVC SLO 89,0 108,1 43. C. PREVC SLO 86,0 104,1

