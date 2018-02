Peter Prevc pravi, da ga zrak ne mara

V kvalifikacijah od Slovencev najboljši Jernej Damjan

16. februar 2018 ob 13:24,

zadnji poseg: 16. februar 2018 ob 14:35

Pjongčang - MMC RTV SLO

Robert Johansson je dobil kvalifikacije smučarjev skakalcev pred olimpijsko tekmo na veliki napravi. Od slovenske četverice je bil najboljši Jernej Damjan, 15.

Damjan je skočil 132,5 metra. Peter Prevc je bil z daljavo 125 metrov 17., Anže Semenič (119,5 m) pa 30., Tilen Bartol je skočil v slabih razmerah in se je z 49. mestom in najkrajšim skokom med tistimi, ki niso izpadli (103,5 m) komaj prebil na tekmo.

Potem ko je bila na srednji skakalnici najboljša slovenska uvrstitev dvanajsto mesto Petra Prevca, želje za veliko skakalnico seveda segajo višje, vendar Slovenci glede na izide treningov in kvalifikacij nimajo razlogov za poseben optimizem.

"Ne s skoki za trening ne s kvalifikacijami nisem zadovoljen. Po zadnjem skoku na srednji skakalnici sem pričakoval več. Zrak me ne mara, prehitro padem dol in to je največji izziv za jutri," je povedal Peter Prevc.

Trener Goran Janus je poudaril, da je predvsem pomembno, da nihče ni ostal brez nastopa na tekmi: "V redu, bistveno je, da smo noter. Razmere bodo igrale vidno vlogo. Nismo tako dobro skočili, ampak – jutri je nov dan in tekma, na kateri bo treba imeti srečo. To so olimpijske igre, vse je mogoče."

Blesteli so Norvežani. Robert Johansson (135 metrov), bronast na srednji skakalnici, je za dobre tri točke ugnal rojaka Johanna Andreja Forfanga, na tretjem mestu pa je kvalifikacije končal Japonec Rjoju Kobajaši, ki je imel s 143,5 metra daljavo dneva.

Na štartni listi je bilo 57 skakalcev, tako da se le sedem tekmovalcev ni uvrstilo na tekmo, ki bo v soboto ob 13.30. Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Skakalci bodo olimpijske igre končali z ekipno tekmo, ki bo v ponedeljek prav tako potekala na veliki napravi.

Kvalifikacije: daljave točke 1. R. JOHANSSON NOR 135,0 131,9 2. J. FORFANG NOR 137,0 128,7 3. R. KOBAJAŠI JAP 143,5 127,6 4. A. WELLINGER NEM 135,0 127,1 5. M. HAYBÖCK AVT 133,5 126,9 6. D.-A. TANDE NOR 131,5 126,5 7. K. STOCH POL 131,5 125,6 8. M. KOT POL 138,0 124,8 9. M. EISENBIC. NEM 135,0 123,6 10. S. AMMANN ŠVI 140,0 122,6 ... 15. J. DAMJAN SLO 132,5 113,7 17. P. PREVC SLO 125,0 111,0 30. A. SEMENIČ SLO 119,5 97,5 49. T. BARTOL SLO 103,5 69,6

T. O.