Peter Prevc pred Jamesom, Curryjem, Murrayjem, Ronaldom ...

V ženski konkurenci zmagala Simone Biles

25. januar 2017 ob 15:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Peter Prevc je v izboru za športnika leta 2016 Ameriške športne akademije osvojil tretje mesto. Pred njim sta končala le ameriški plavalec Michael Phelps in jamajški šprinter Usain Bolt.

Prevc je bil na akademiji razglašen za športnika meseca marca 2016. Po celoletnem glasovanju se je šampion iz Dolenje vasi znašel v družbi športnikov, kot so šprinter Bolt, košarkarja Stephen Curry in LeBron James, golfist Rory McIlroy, teniški igralec Andy Murray, plavalec Phelps in nogometaš Cristiano Ronaldo. Skupaj za nagrado kandidira po 14 predstavnikov in predstavnic najrazličnejših športov.

Pred Petrom le Phelps in Bolt

Na koncu je prvo mesto v moški konkurenci osvojil Phelps, ki je na olimpijskih igrah v Riu osvojil šest medalj, pet zlatih in eno srebrno. Sicer ima Phelps 28 olimpijskih odličij, 23 od tega jih je zlatih, in je športnik za največ medaljami vseh časov. Pred Prevcem je končal tudi najhitrejši Zemljan Bolt, ki je v Braziliji ponovil uspehe iz Londona 2012 in Pekinga 2008, ko je osvojil zlato na 100 in 200 metrov ter s štafeto na 4 x 100 m. Na tretjem mestu med moškimi je slovenski smučarski letalec Peter Prevc, ki je v prejšnji sezoni osvojil skupni seštevek svetovnega pokala, zmagal je na novoletni turneji ter osvojil še mali kristalni globus v poletih ter naslov svetovnega prvaka v poletih.

Bilesova pobrala smetano

V ženski konkurenci je slavila telovadka Simone Biles, dobitnica štirih zlatih in ene bronaste kolajne v Riu. Druga je bila madžarska plavalka Katinka Hosszu, ki se je iz Brazilije vrnila s tremi zlatimi in eno srebrno medaljo. Tretje mesto je osvojila ameriška teniška igralka Serena Williams za zmago v finalu grand slama v Wimbledonu.

Akademija, neodvisna akreditirana športna univerza s programi za izobraževanje, raziskave in storitve, nagrado vsako leto podeli tistemu, ki je pomembno prispeval k športu.

