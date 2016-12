Peter Prevc: Priti s 33. mesta v deseterico je super napredek

Tepeš na novoletni turneji prvič med najboljših deset

31. december 2016 ob 10:57

Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Smučarski skakalci so se iz Oberstdorfa preselili v Garmisch-Partenkirchen, kjer jih danes čakajo dve seriji za trening in kvalifikacije. Te bodo ob 14.00 s prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

Na včerajšnji prvi tekmi novoletne turneje so se trije Slovenci uvrstili med deseterico, kar se je pod Senčno goro zgodilo sploh prvič. Manj zadovoljen je bil vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Domen Prevc, ki je bil 26. "Sebi moram pokazati prave skoke in dobiti prave občutke, potem bom vedel, kako naprej," je cilj Domna na drugem prizorišču na Bavarskem.

Cene Prevc se je v tretjem poskusu prvič uvrstil na tekmo novoletne turneje in bil osmi, kar je njegov najboljši dosežek v karieri. "Upam, da se bo tako nadaljevalo," je povedal za TV Slovenija.

Jurij Tepeš se je na svoji sedmi turneji včeraj prvič uvrstil med najboljših deset. "Dosegel sem takšen izid, kot sem si ga potihoma želel že vso zimo oziroma mogoče pred tekmo samo sanjal. Sem zelo zadovoljen, a treba je ostati realen in vsako tekmo pričakati lepo počasi."

Po mučnih tednih je bil nasmejan tudi Peter Prevc: "Prvi skok ni bil vrhunski, finalni pa je bil tisto, za kar skakalec živi. Upam, da se bo to še kdaj zgodilo na turneji. Po dolgem času se je prikazala številka ena, ko sem pristal. Lepo je tam stati, saj je ogrevano in ti ni treba zmrzovati. Sem zadovoljen. Priti s 33. mesta v Engelbergu v deseterico je super napredek. Veselim se naslednjih tekem."

Trening se je začel ob 11.45, izide lahko spremljate v spodnji aplikaciji.

