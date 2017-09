Peter Prevc s slatnarja presedlal na fischerja

"Pretehtalo je več sproščenosti in zanesljivosti"

14. september 2017 ob 13:02

Kranj - MMC RTV SLO, STA

Dolgo je Peter Prevc razmišljal o zamenjavi smuči in po tednih testiranj je odločitev končno padla. Slovenski skakalec se bo v olimpijsko sezono podal z novim opremljevalcem.

"Za smuči sem se zdaj nekako odločil, da jih bom letos zamenjal in šel na fischerja. Bilo je veliko testiranj, na koncu je ta material zmagal," je na druženju z novinarji v Kranju vse dvome odgnal Prevc, ki bo 20. septembra dopolnil 25 let.

Prevc se je odločal med domačim izdelovalcem smuči znamke Slatnar, ki je prevzel Elanovo proizvodno linijo, ter prevladujočim in marketinško zelo agresivnim avstrijskim proizvajalcem skakalnih smuči znamke Fischer. Na koncu se je tehtnica nagnila na stran fischerja. "Odločitev za zamenjavo smuči je bila zelo težka. Težko je bilo vse skupaj zamenjati in testirati, ko sem ugotovil, da mi tuji proizvajalec bolj ustreza. Treba je bilo čustva pustiti ob strani. Testirati sem začel na začetku julija, vmes mi tudi skoki niso šli, tako kot bi si želel, tako da na tekmah nisem mogel testirati in nisem dobil pravih informacij, zato se je vse skupaj zamaknilo za kakšen teden. Preizkušal sem različne modele, kako se odzivajo, potem ko vse daš na papir, potegneš črto in pretehtaš, kaj je tisto, kar ti bo prineslo več," je odločitev pojasnil Prevc.

Izključni razlog za zamenjavo opremljevalca je bil material, odločitev pa je po poletnem tehtanju pri slovenskem asu dozorela prejšnji teden. "Hitrost smuči je pri obeh nihala, enkrat so bile hitrejše Slatnarjeve, kakšen skok sem bil hitrejši na Fischerjevih, tukaj prav velike umetnosti ni. Na Fischerjevih je bilo več neke sproščenosti in zanesljivosti, kar je bilo tudi tisto, kar je pretehtalo na Fischerjevo stran," je še dodal Prevc, ki se bo o tem, ali bo nastopil na preostalih dveh tekmah poletne velike nagrade, odločal sproti.

S Slatnarjem se je razšel brez zamer

V olimpijski sezoni Prevc ostaja pri klasičnem proizvajalcu vezi in čevljev Rass. Pri Slatnarju razvijajo nove revolucionarne čevlje. Vezi in inovativne čevlje iz karbona bodo ponudili v novi sezoni, katere vrhunec bodo olimpijske igre na Korejskem polotoku, tistim tekmovalcem, ki tekmujejo na Slatnarjevih smučeh. Sta se pa Petra, Slatnar in Prevc, razšla brez zamer in sta si pustila vrata za prihodnje sodelovanje na stežaj odprta. "Ko bo Slatnarjev čevelj pripravljen in funkcionalen, da se testira, ga bom testiral," je sklenil Prevc.

"To je bila potihoma njegova želja dlje časa. Peter je presodil, da mu Fischerjeva smučka bolj ustreza, njegovo odločitev spoštujemo, za nas to ni zaušnica, bolj motivacija, spodbuda, naloga, da poskusimo še bolj dodelati in nadgraditi smučko, da bo zanimiva tudi zanj. Tukaj ni prostora za zamere, gre za povsem športno potezo," je dejal Peter Slatnar, ki je zadovoljen, da na njegovih smučeh ostaja večina slovenskih reprezentantov, prihajajo mladi, na slovenskih smučeh še naprej skače japonska šampionka Sara Takanaši.

Poletna velika nagrada se bo nadaljevala v začetku oktobra v avstrijskem Hinzenbachu, tej preizkušnji pa bo sledil še finale v Klingenthalu, kot zadnja preizkušnja sezone na skakalnicah z umetno oziroma plastično podlago.

