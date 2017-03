Peter Prevc si je v Lahtiju znova dokazal, da se v skokih na silo ne da

Pri Domnu poskusili vse, a enostavno ni šlo

7. marec 2017 ob 09:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lahti je znova spodrezal krila slovenskim orlom, ki so se drugič zapored z nordijskega svetovnega prvenstva vrnili brez medalje. Od žlahtnih snežink so bili na vseh tekmah precej oddaljeni.

"Če govorimo konkretno o ciljih, je na posamičnih tekmah to ena uvrstitev do šestega mesta, obenem še eden do 15. in eden do 30., na ekipni in na mešani tekmi pa do petega mesta," je pred odhodom na Finsko povedal glavni trener Goran Janus. Skakalci so nas v zadnjih sezonah razvadili z dobrimi izidi, zato so pričakovanja javnosti vedno visoka. Cilji so bili tako za Lahti postavljeni dokaj skromno, vendar pa glede na letošnjo sezono, velika nihanja in raven skokov v zadnjem času, kar realno.

Postavljene cilje so skakalci izpolnili na obeh ekipnih tekmah, na moštveni, kjer so bili peti, in mešani, kjer so z dvema skakalkama zasedli četrto mesto. Glede na moč konkurence bistveno nižje realno uvrščeni tudi niso mogli biti. Norveška je bila na mešani preizkušnji za Slovenijo, ker ji manjka solidna druga skakalka, na ekipni tekmi pa so bili Slovenci bližje zasledovalcem, ki na primer v Pokalu narodov niso konkurenčni, saj nimajo dovolj kakovostnih skakalcev, kot pa najboljšim štirim reprezentancam.

Janus posamezno pričakoval več

"Na ekipni tekmi in mešani preizkušnji je bil cilj do petega mesta. Težko bi bilo priti do medalje, v kar smo sicer verjeli. Enostavno so bile ekipe, ki so bile v ospredju, boljše. Posamezno sem pričakoval višje uvrstitve od Petra in tudi kakšnega več v finalu," je po prvenstvu dejal Janus. Na vprašanje, kaj je morda glavni razlog za slabšo formo, je odvrnil, da "bi verjetno lahko našteli deset razlogov, a pravega v tem trenutku ne bi našli".

V četrtek skakalci potujejo že naprej. Tako veliko časa za trening pred norveško turnejo ni, prav tako tudi ni veliko časa za analizo. Dejstvo je, da tempiranje forme pred odhodom na Finsko ni bilo pravo. Kot pravi Janus, "Lahti je za nami", a tudi na drugem vrhuncu predolimpijske sezone so bili skakalci daleč od najboljših. Podobno je bilo na novoletni turneji, kamor je Domen Prevc celo prišel z rumeno majico najboljšega v svetovnem pokalu in s štirimi zmagami. Toda na prestižni turneji štirih skakalnic so bili slovenski skakalci že po prvi postaji v Oberstdorfu brez možnosti za boj za zlatega orla, ki ga je branil Peter Prevc.

Pri Domnu poskusili vse, a ni šlo

Domen v zadnjem času ni pokazal skokov, s katerimi je navduševal na uvodnih tekmah zime. V Oberstdorfu se je na poletih malce prebudil, a potem razočaral na azijski turneji, ko je osvojil na štirih tekmah le 32 točk. V Lahtiju pa je bil mladenič povsem razglašen. S praktično vsemi skoki je bil pri repu uvrščenih, zato so se odločili, da še pred tekmo na veliki skakalnici odide domov. "Gre za 17-letnika. Če veste, koliko je potovanj od začetka novembra pa do konca sezone … Morda bi po Oberstdorfu moral ostati doma. Za Domna so bili letošnji cilj pravi poleti. To ga je zelo mikalo, ne vem pa, ali ga je Lahti prav veliko. Vse smo poskusili, a enostavno ni šlo," je Domnovo krizo opisal Janus.

"Domen se mi je kar malce zasmilil, ko mu ni šlo. Sem videl, da vse poskuša. Rekel sem mu, naj poskusi skočiti povsem sproščeno. Tudi to je poskusil, pa ni šlo. Potem so se odločili, da gre domov. Rekel sem mu, naj se spočije in v miru pripravi za naprej. To je tudi vse, kar sva o tem govorila. Mislim, da je bilo prvič, da sem mu glede skokov dal kakršen koli nasvet, vendarle je trener Gorazd Bertoncelj tisti, ki ga najbolje pozna in ga zna najbolje pripraviti," je o bratu dodal Peter.

Petrovi izidi v skladu s sezono

Peter Prevc, najboljši skakalec lanske zime, ki je na nordijskih prvenstvih že osvojil tri medalje, pred štirimi leti pa je bil srebrn in bronast na posamičnih tekmah, je imel letos veliko težav. Dolgo ni našel prave forme, in že zdaj je jasno, da bo sezona kljub zmagi v Saporu vsaj povprečna, če ne slaba. Sicer se je Petrova forma v zadnjem obdobju dvigala in zato je bil glavni slovenski adut v Lahtiju.

Na treningih je potem tudi prikazal nekaj dobrih skokov, a finsko nordijsko središče zanj ostaja zakleto. Tu v svetovnem pokalu še ni stal na stopničkah, z grenkim priokusom pa zapušča tudi svetovno prvenstvo: "Drugo svetovno prvenstvo zapored, ki se ni izšlo po pričakovanju in sposobnosti. Je bilo v skladu s celo sezono. Ne vem, ali sem si naložil malce preveč pritiska ali sem si rekel, če celo sezono ne gre, pa se mora tu iziti, saj se že toliko časa lovim. Na treningih je lepo kazalo, ko pa so prišle tekme, sem, namesto da bi šel s skoki stopničko višje, šel nazaj. Bil sem na treningih med petim in osmim mestom, na tekmah pa potem med devetim in 11. Z Zylo na primer sva bila na treningih nekje skupaj, pa je bil potem on na tekmi tretji, ko je naredil ta korak naprej."

Peter ne išče izgovorov

"Pozna se, če ne prideš z res vrhunsko formo na prvenstvo. Mogoče sem na silo hotel izsiliti rezultat, čeprav sem že večkrat povedal in se zavedal, da se na silo v skokih ne da, a ko ne gre, poskusiš vse," je realno trenutno svojo moč opisal Prevc, ki ni iskal kakršnih koli izgovorov: "Jaz nisem tak, da bi se izgovarjal na naprave, da mi kakšna ne ustreza. Vsi imajo enako dni in skokov, da se pripravijo in prilagodijo nanjo. Če bi na vseh tekmah v sezoni zmagal, pa mi zdaj ne bi šlo, bi lahko rekel, da je skakalnica kriva. Če se pa uvrstiš na mesta, kjer si vso sezono, pa ne moreš iskati izgovorov."

Slovenski skakalci so imeli na Finskem tudi težave z novimi dresi. Janus je dejal le, da štiri najmočnejše skakalne države ta trenutek temu namenijo veliko pozornosti in ogromno finančnih sredstev, Peter Prevc pa tudi v tem primeru ni iskal izgovorov: "Kraftu bi lahko dali material mojega dresa, pa bi vseeno zmagal. Odloči skakalec. Če narediš vrhunski skok, boš zmagal tudi s slabšim dresom. Lahko naredi nekaj točk razlike, kar se ti lahko, če si na kupu z drugimi, nabere prek cele sezone. Dokler s svojimi napakami zafrknem več, koliko me na primer prikrajša dres, se nimam namena izgovarjati na opremo."

Le še Damjan skakal v finalu

Tudi drugi slovenski skakalci so se v Lahtiju mučili. Četudi na svetovnih prvenstvih najmočnejše reprezentance nastopajo le s po štirimi skakalci, in ne šestimi ali sedmimi kot v svetovnem pokalu, je poleg Petra v finalu enkrat skakal le še Jernej Damjan. Ob odsotnosti Robija Kranjca je najstarejšemu slovenskemu skakalcu to uspelo na veliki napravi, kjer je bil 21. Cene Prevc je po skromnem nastopu na srednji napravi odšel domov. Anže Lanišek je prvo tekmo izpustil, a je skakal v mešani ekipi, kjer je bil zadovoljen s predstavo, toda na veliki napravi se prav tako ni ujel. Jurij Tepeš je po neposrečeni azijski turneji ostal doma na treningih in prišel v Lahti za tekmo na veliki napravi, kjer je ostal brez finala, polomil pa ga je tudi na ekipni tekmi.

Po naporni novi norveški turneji Raw Air ostanejo še tekme v Planici, ki so za slovenske orle nekaj posebnega. Glede na slabše nastope na obeh vrhuncih sezone in tudi sicer nekaterim težavam skozi vso sezono bo kljub petim zmagam Domna in Petra Prevca ob morebitnem popolnem planiškem koncu tedna sezona težko ocenjena pozitivno oziroma za uspešno.

Tilen Jamnik, @Tilen_Jamnik