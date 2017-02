Peter Prevc spomnil na lansko sezono: vse premagal za 10 metrov

Prenos tekme na TV Slovenija 2 in MMC TV

10. februar 2017 ob 11:00

Saporo - MMC RTV SLO

Peter Prevc je v vse boljši formi, v kvalifikacijah Sapora je bil z naskokom najboljši. Na sobotno tekmo so se uvrstili vsi Slovenci.

Najstarejši od bratov Prevc je skočil 138 metrov, s čimer je kar za deset metrov preskočil vse kvalifikante. S skupno oceno 142,1 je prvega zasledovalca Vincenta Descombesa Sevoieja (128 metrov) premagal za 11,7 točke.

"Z zadnjim skokom sem sigurno zadovoljen. Malo sem še dodal tistemu iz druge serije za trening, lepo me je odneslo čez hrbtišče in bilo je lepo. Ker pa že dolgo nisem skočil tako daleč, pa še nisem ekspirementiral s telemarkom. Vesel sem, da je šlo danes navzgor, ampak to še ničesar ne prinese k boljšemu jutri. Jutri se bo znova potrebno lepo umiriti in iti iz skoka v skok na skakalnici in nič prehitevati dogodkov," je povedal Peter Prevc.

V kvalifikacijah so bili uspešni vsi Slovenci, saj so se na tekmo uvrstili Anže Semenič (8. ocena, 125,5 metra), Anže Lanišek (9., 123,0 m), Jernej Damjan (19., 117,0 m), Jurij Tepeš (24., 116,5 m) in Cene Prevc (31., 113,0 m).

Domen Prevc, ki je bil neposredno uvrščen na tekmo, je skočil 114 metrov. Med elitno deseterico je bil najdaljši Kamil Stoch (129,0 m). Prav vsi skakalci so sicer skočili iz istega zaletnega mesta.

Slovenski 1, 2, 3 na drugem treningu

Na prvem treningu je bil najdaljši Markus Eisenbichler (140,5 m), Slovenci so bili v ozadju. Drugi trening pa je bil povsem v znamenju Slovencev, saj so zasedli prva tri mesta: Lanišek je skočil 135 m, Peter Prevc 131,5, Semenič pa 131.

Tekma se bo v soboto začela ob 8.30. Prenos bo na TV Slovenija 2 in naši spletni strani.

S. J.