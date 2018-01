Peter Prevc v letenju najde dodatno motivacijo in sproščenost

Lani na generalki v Oberstdorfu dve zmagi Krafta

17. januar 2018 ob 10:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Konec tedna bodo smučarski letalci na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu lovili žlahtne snežinke. Zlato bo branil Peter Prevc, ki je pred dvema letoma na Kulmu postal svetovni prvak.

Po zaslugi zlate kolajne Petra Prevca, ki je s tem priboril dodatno kvoto, bo Slovenija lahko na posamični tekmi v ogenj poslala pet lovcev na daljave. Poleg branilca naslova bodo na Bavarsko odpotovali Domen Prevc, Anže Semenič, Žiga Jelar, Tilen Bartol in najizkušenejši Jernej Damjan. Prvi štirje bodo debitanti na svetovnem prvenstvu v poletih, prav vsi slovenski orli pa so pretekli konec tedna na svetovnem pokalu na Kulmu dokazali, da so dobro pripravljeni in da imajo prave občutke v zraku, zato se zdi cilj Gorana Janusa – glavni slovenski trener ga je postavil že pred zimo –, ki je kolajna, dosegljiv.

V videih na desni strani podoživite polete Petra Prevca, ko je na Kulmu pred dvema letoma postal svetovni prvak.



"Moje predstave so se izboljšale. Na Kulmu sem užival, saj smo bili po dolgem času znova na letalnici, in ko te zrak znova začne dvigovati, v tem najdeš veliko dodatne motivacije in sproščenosti. Ključno je, da sem na tekmah sproščen in osredotočen. Na Kulmu je bilo res super. S prvim letom se je začel užitek in ni bilo kakšnih večjih pretresov. Raven skakanja je bila kar podobna in sem zadovoljen. S tem vikendom sem dobil potrditev, da je lahko vse na kar dobri ravni in da sem lahko miren za naprej. Krivulja rezultatov gre res naprej navzgor, a ne veš, kje se lahko ustavi. Ne morem biti ležeren, kot da bi kar samo od sebe šlo na bolje. Zadovoljen sem, kako se odvija, ne smem pa nič oziroma preveč stvari prepustiti naključju," je bil s kulmskim koncem tedna, ko je dosegel šesto mesto, s čimer je popravil najboljši izid zime, zadovoljen Prevc.

"Spomini na naslov svetovnega prvaka se večkrat vračajo, ampak vedno pravim, da ni čas za obujanje spominov, ampak je treba strmeti naprej, da jih bo še več za obujanje. Mislim, da zaradi tega naslova ne bo posebnega bremena oziroma ga ne sme biti. Moram biti zbran na svoje nastope, skoke in biti miren. Ostalo se bo že zgodilo, kot se bo," pravi svetovni prvak v poletih, ki je pred dvema letoma prišel na Kulm v fantastični formi in z izjemno popotnico. Tako ali tako je slovel kot izvrsten letalec. Branil je bron iz Harrachova, kjer je blestel na obeh treningih in kvalifikacijah, ko je bil daleč najdaljši, vodil je po prvi seriji, a je v drugi moral priznati premoč Nemcu Severinu Freundu in Norvežanu Andersu Bardalu. Zaradi neugodnih vremenskih razmer sta nato odpadli tretja in četrta serija ter za konec tudi ekipna tekma. Tedaj je na Češkem naslov svetovnega prvaka iz Vikersunda 2012 branil Robert Kranjec.

Dvakrat popravil rekord Kulma

Ob bronu je na Kulm as iz Dolenje vasi prišel tudi kot zmagovalec dveh zaporednih malih kristalnih globusov za seštevek poletov, kot prvi, ki je preletel 250,0, kar mu je uspelo v Vikersundu in kar je bila tedaj še vedno druga najdaljša znamka na svetu, in rekorder Planice z 248,5 m. Kot drugi Slovenec po Primožu Peterki je deset dni pred bojem za žlahtne snežinke v Avstriji pred dvema letoma osvojil zlatega orla za zmago na novoletni turneji, kjer ni imel prave konkurence. Zatem je zmagal še v Willingenu. Na 12 tekmah svetovnega pokala do svetovnega prvenstva je 11-krat stal na stopničkah. Ob tem je na osmih tekmah pred Kulmom kar sedemkrat zmagal in v svetovnem pokalu je imel pred Freundom 245 točk naskoka, tretji, Norvežan Kenneth Gangnes, pa je zaostajal za 349 točk.

Prevc je bil pod hribom Kulmkogel med vasicama Tauplitz in Bad Mitterndorf na severozahodu avstrijske Štajerske že na treningih z 225,0 m in 235,5 m najdaljši. Po nekoliko slabšem poskusu v kvalifikacijah (188,0 m), ko je bil na tekmo že uvrščen, pa je sijajno začel tekmovanje in v prvi seriji z 243,0 m postavil nov rekord prenovljene kulmske velikanke. Toda, ker pri ekstremni daljavi telemarka ni naredil, je bila prednost pred Gangnesom majhna in Norvežan ga je po drugi seriji z 216,0 m, ko je slovenski šampion pristal pri 213,5 m, prehitel za 1,3 točke. Toda v soboto je Peter na zasneženem Kulmu zablestel v polnem sijaju. Gangnesovo vodstvo je napadel z izjemnim poletom 244,0 m. Pri popravljenem rekordu letalnice pa je celo naredil telemark in v velikem slogu osvojil naslov svetovnega prvaka. Drugi je bil Gangnes (238,5 m v tretji seriji), tretji pa domači adut Stefan Kraft, ki je leta 2017 v Vikersundu poletel do novega svetovnega rekorda. Četrta serija je odpadla, na nedeljski ekipni tekmi pa je Slovenija na četrtem mestu za Norvežani, Nemci in Avstrijci kar nekoliko razočarala, saj so ob Prevcu tudi drugi pred tem dobro leteli, a sta ga Jurij Tepeš in Anže Lanišek na tekmi polomila. Peter je bil z 228,0 in 238,0 m prepričljivo najboljši posameznik moštvene preizkušnje.

Lani v Oberstdorfu dve zmagi Krafta

Novo letalnico Heinija Klopferja so preizkusili lani z dvema tekmama svetovnega pokala. Obe je dobil Kraft pred Nemcem Andreasom Wellingerjem, ki je z 238,0 m postavil tudi rekord naprave (na stari ga je imel Finec Harri Olli z 225,5 m). Tretji mesti sta lani dosegla Poljak Kamil Stoch in Tepeš, ki pa ga letos tako kot Kranjca zaradi slabe forme ne bo v Oberstdorf. Tudi Peter Prevc se je lani uspešno spoznal z nemško velikanko. Na tekmah je bil šesti in četrti, še boljši pa v kvalifikacijah pred prvo, ko je bil celo najboljši: "V Oberstdorfu sem lani dosegel spodbudne rezultate. Letalnica je že 'po novem profilu', torej ni kakšna taka, da bi te 'zrukalo' in bi te morali biti posebej strah. Se da na njej uživati."

Tudi na stari oberstdorfski letalnici je Prevc letel zelo daleč, morda celo predaleč, ko je bil leta 2012 imenitno pripravljen in je pri 225,5 m na ekipni tekmi padel. Vseeno je Slovenija slavila prvo zmago na moštvenih preizkušnjah. "Se spomnim tistega padca, če ne drugače, ko se pogledam v ogledalo, saj imam brazgotino na rami," je povedal Prevc, ki je zaradi poškodbe nato izpustil nadaljevanje sezone in tudi svetovno prvenstvo v poletih, kjer bi bil vroč adut. Vseeno se je Slovenija iz Vikersunda vrnila z dvema medaljama. Ob Kranjčevem zlatu so se z bronom na ekipni tekmi ob tedanjem svetovnem prvaku okitili še Tepeš, Jure Šinkovec in Damjan.

Najstarejši med slovenskimi potniki v Oberstdorf, ki je tudi najboljši Slovenec trenutno v svetovnem pokalu, je nastopil tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu v poletih v Nemčiji. Tedaj je bil z 12. mestom najvišje uvrščen Slovenec. Zmagal je Avstrijec Gregor Schlierenzauer, ki ga tokrat ne bo zraven, pred rojakom Martinom Kochom, ki je smuči že zdavnaj postavil v kot, in Fincem Jannejem Ahonenom. Avstrija je z 21 medaljami, od tega je sedem zlatih, najuspešnejša država svetovnih prvenstev v poletih. 14 kolajn – šest zlatih – je osvojila Norveška, Slovenija pa jih je šest. Ob naštetih je še bron osvojil Urban Franc leta 1996 na Kulmu, Primož Ulaga pa je bil leta 1988 pod jugoslovansko zastavo drugi prav v Oberstdorfu.

Tilen Jamnik